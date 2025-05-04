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    罷馬文君團隊達標送件 28箱2萬多份連署書從埔里出發

    罷馬志工清點連署書箱數貼上封條，並放上鳳梨等物祈求平安順利旺旺來。（記者陳鳳麗攝）

    罷馬志工清點連署書箱數貼上封條，並放上鳳梨等物祈求平安順利旺旺來。（記者陳鳳麗攝）

    2025/05/04 12:52

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕罷免立委馬文君公民團體，收受連署書達標，精神抖擻的志工群中午在埔里以接力方式，將貼上封條、28箱2萬多份連署書，開搬前還有人念祝福語並齊呼「大罷免大成功」口號，象徵「旺旺來」的鳳梨也隨車，在警車開道護送下前進南投縣選委會。

    投一「All罷馬」罷馬公民團體，二階連署書達標，造冊志工挑燈夜戰工作到清晨6點，儘管各個睡眠不足，但是都精神奕奕，在為28個共2萬多份連署書貼上封條，還放上鳳梨和錢母、媽祖遶境祈福布條，並重複清點箱數，確認無誤後，才由志工帶領念祝福語並希望口號後才開始搬運。

    志工群以接龍方式從二樓將連署書搬下樓，再一箱箱的放進載運專車，出發前呼「大罷免大成功」等口號，在警方到場以警車開道護送下出發，預定下午1點半前抵達南投縣選委會。

    負責造冊的志工表示，連署書份數雖達標，但是未達安全目標，因此會繼續接受連署備用。今天送交份數會有代表性的諧音，希望順利進入三階罷免投票。

    志工們接力搬運連署書下樓。（記者陳鳳麗攝）

    志工們接力搬運連署書下樓。（記者陳鳳麗攝）

    連署書搬上專車。（記者陳鳳麗攝）

    連署書搬上專車。（記者陳鳳麗攝）

    志工們再呼一次口號，等候警方到來。（記者陳鳳麗攝）

    志工們再呼一次口號，等候警方到來。（記者陳鳳麗攝）

    警方開道護送連署書到南投縣選委會。（記者陳鳳麗攝）

    警方開道護送連署書到南投縣選委會。（記者陳鳳麗攝）

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