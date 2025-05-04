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    到訪民進黨 前美印太司令阿奎利諾：回美將大力宣揚「台灣故事」

    前美軍印太司令阿奎利諾（John Aquilino）將軍2日率領美國國家亞洲研究局（National Bureau of Asian Research, NBR）會長麥威爾（Michael Wills）一行拜會民進黨中央黨部。（民進黨提供）

    前美軍印太司令阿奎利諾（John Aquilino）將軍2日率領美國國家亞洲研究局（National Bureau of Asian Research, NBR）會長麥威爾（Michael Wills）一行拜會民進黨中央黨部。（民進黨提供）

    2025/05/04 12:23

    〔記者陳昀／台北報導〕民進黨今天發布新聞稿，前美軍印太司令阿奎利諾（John Aquilino）將軍2日率領美國國家亞洲研究局（National Bureau of Asian Research, NBR）會長麥威爾（Michael Wills）一行拜會民進黨中央黨部，由黨秘書長林右昌接見；阿奎利諾表示，此次訪台成果豐碩，返國後會在美國大力宣揚「台灣故事」。

    民進黨指出，雙方就台灣國內政情、台美安全與經貿合作以及全社會防衛韌性建構等議題深入交換意見。林右昌表示，很高興能在5個月內二度與阿奎利諾將軍見面，感謝阿奎利諾在強化台美區域安全合作上持續發揮關鍵影響力。

    針對台美關係近況，林右昌指出，無論在國防安全或經濟貿易，美國都是台灣最重要的夥伴，台灣具備獨特的科技產業優勢、快速彈性的生產鏈以及海空運戰略位置，是美國能夠互惠互利、相輔相成的合作夥伴。

    對於訪團詢及台灣國防預算，林右昌指出，中國併吞台灣的意圖從未改變，從過去國民黨執政時期的銀彈攻勢與「以商逼政」手段，到今日的認知作戰與內部滲透，手段不同，但本質如一。民進黨2016年執政以來，持續提高國防預算，並進行國防改革，恢復一年期義務役，與美方加強合作，都是在強化自我防衛能力，展現捍衛台灣民主的決心。

    談及美國關稅政策與台美經貿合作議題，林右昌指出，台灣始終是美國堅實的夥伴，並願積極協助推進符合雙方戰略利益的合作目標，感謝美國政府、國會及政策圈對台灣長期且穩固的跨黨派支持。林說，在地緣政治充滿高度不確定性的時刻，雙方密切溝通、台美關係穩健發展至關重要，台灣政府也會持續在深化台美關係、自我防衛能力提升及鞏固民主價值上展現積極作為。

    阿奎利諾表示，「國家亞洲研究局」為美國跨黨派智庫，高度關注台海議題，致力於提供區域安全議題的研究和分析，此次訪台成果豐碩，智庫返國後會將「台灣故事」在美國大力宣揚。

    前美軍印太司令阿奎利諾（John Aquilino）將軍2日率領美國國家亞洲研究局（National Bureau of Asian Research, NBR）會長麥威爾（Michael Wills）一行拜會民進黨中央黨部。（民進黨提供）

    前美軍印太司令阿奎利諾（John Aquilino）將軍2日率領美國國家亞洲研究局（National Bureau of Asian Research, NBR）會長麥威爾（Michael Wills）一行拜會民進黨中央黨部。（民進黨提供）

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