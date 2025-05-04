罷免江啟臣二階段連署達標？ 罷團：明天一定送件

罷團持續在街頭巷尾做二階段連署的最後衝刺。（記者歐素美攝）

2025/05/04 11:36

〔記者歐素美／台中報導〕罷團「一罷擊臣」發起罷免台中市第八選區國民黨立法院副院長江啟臣，今天持續連署作最後衝刺，中八選區二階連署到明天截止，領銜人廖芝晏今天表示，明天上午一定會到台中市選委會送件。

廖芝晏表示，昨天和今天2天假日，豐原與山城地區連署都作最後衝刺，今天早上還沒統計最新連署數字，但明天周一上班時，預計上午8點半就會到台中市選委會送件，志工們有信心達標。

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江啟臣連日與立委到美國進行國會外交行程，今天清晨返台，在臉書發文指出「不論國際或在地，為鄉親打拚一定全力」；他說今天早上5點半已返抵國門，結束近一周密集的美國國會外交行程，立刻直奔豐原山城，準備為媽媽們送上母親節祝福！

江啟臣表示，這趟訪美行程，他與跨黨派立委拜會美國國會參眾議員、智庫、產業及政府單位，實地瞭解川普2.0的政策走向，特別就全球矚目的關稅議題、區域安全及台美合作方向進行溝通交流，更把出發前與台中產業界座談所彙整的民意訴求，真實有效地傳達給美方。

他說國會外交、在地服務，兩頭都要兼顧，從國會殿堂到台中豐原山城，他持續以行動為台灣爭取更好的國際條件，也為家鄉的每一位鄉親努力打拚！

江啟臣剛訪美回國。（擷取自江啟臣臉書）

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