國民黨要反擊大罷免 蘇巧慧：先講清楚「幽靈連署」再說

國民黨要反擊大罷免，立法委員蘇巧慧批評，國民黨在全國有將近1900件「幽靈連署」，應先把連署錯誤瑕疵說清楚，才有資格談其他事情。（記者陳奕劭攝）

2025/05/04 11:41

〔記者陳奕劭／新北報導〕大罷免二階連署已進入最後關頭，朝野陣營力保國會席次，其中國民黨有意以罷免民進黨立委等方式，反擊大罷免運動。對此，立法委員蘇巧慧今（4日）批評，國民黨在全國有將近1900件「幽靈連署」，國民黨應先把連署錯誤瑕疵說清楚，才有資格談其他事情。

蘇巧慧今天到樹林區文林國小參加母親節音樂會，受訪被問及國民黨有意反擊大罷免時表示，在大罷免這段期間，國民黨無論在一階或二階連署，產生非常多連署前死亡的狀況，也是所謂的幽靈連署，全國有將近1900多件幽靈連署，光是國民黨在新北市已經超過600件，非常不可思議。她指出，國民黨應先把連署瑕疵、錯誤等令人不解的部份說清楚，才有資格來談其他的事情。

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被問及民進黨立委提案修國安法引發綠營基層焦慮，擔心不小心踩到紅線，蘇巧慧回應，台灣現在面臨的國安危機樣態非常多，其實法律有相關規定，包括兩岸人民關係條例的33條之1，其實對日常會發生的規範做了很明確的規定，她也支持規定，讓台灣國家安全被保障。

蘇巧慧說，但她們也希望陸委會對中共統戰的方式能多加宣導，讓人民知道什麼樣的行為會對自己的國家產生危機，相信每一個台灣國民都想守護台灣。

蘇巧慧說，台灣現在面臨的國安危機樣態非常多，其實法律有相關規定，包括兩岸人民關係條例的33條之1，其實對日常會發生的規範做了很明確的規範。（記者陳奕劭攝）

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