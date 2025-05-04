澳洲豬檢出萊劑 許宇甄批賴政府狀況外、內閣失職又失能

國民黨立委許宇甄。（資料照）

2025/05/04 11:31

〔記者林欣漢／台北報導〕近期一批自澳洲進口的豬肉遭檢出萊克多巴胺（萊劑），成為我國首批檢出萊劑的進口豬肉，國民黨立委許宇甄今日表示，新台幣匯率升值，進口商買萊豬變便宜，賴政府還在狀況外，整個內閣失職又失能，不顧國人食安，只會搞政治鬥爭，只會進行大罷免，只想著大奪權、大撈錢。說好顧食安卻變成只會顧權力、顧鈔票，民進黨不倒，台灣不只是國庫會被他們掏空，連國人的健康都會被用來換取利益而犧牲殆盡。

許宇甄批評，2020年要開放進口萊豬時，全國豬肉進口商出面開記者會，宣稱絕對不會進口萊豬，當時政府還出面背書說知道此事，但不便參與。言猶在耳，賴清德上任將滿一年之際，進口商們就棄守承諾，衛福部、農業部對此都不敢吭聲一句。進口商利用溫水煮青蛙的做法測試人民的耐心，賴政府卻是緊閉雙眼當作沒看到，混吃等死，集體失能！卓榮泰應該下台負責。

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許宇甄提醒，養豬業是我國農產重大支柱之一，根據農業部2023年資料顯示，全年毛豬屠宰748.4萬頭，產值約851億新台幣，占畜牧總產值39.6%。而養豬產業鏈產值超過1500億元，相關從業人員約60萬人，養豬產業若無法擋住外國便宜萊豬的競爭而垮掉，台灣畜產業將遭受重創，嚴重的話會有60萬人的生計受到影響，賴政府對於豬肉進口商這種無賴行為不該等閒視之。

許宇甄強調，我國正在與美國進行關稅談判，賴清德說要排除非關稅貿易障礙，這種未談先降的做法非常不妥。我們絕對不允許豬肉進口標示產地取消，也不允許基改食品進校園，這是保障國人食安的底線，一步都不能退！為了避免國人買到含萊劑的豬肉，衛福部應要求散裝、包裝等販售豬肉加工品，除了要清楚標示產地，也應該標註是否使用含有萊劑的豬肉，保障國人知情權及食安。

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