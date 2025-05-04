張克晉退出、陳智菡當罷瑤備位領銜人？ 黃國昌：台灣民主發展悲哀

黃國昌在蘆洲保和宮發康乃馨。（記者董冠怡攝）

2025/05/04 11:20

〔記者董冠怡／新北報導〕罷免吳思瑤領銜人張克晉日前宣布退出領銜人，「地動刪瑤」召集人賴苡任說，若另起爐灶，想找民眾黨立院黨團主任陳智菡擔任新案的備位領銜人；民眾黨主席黃國昌今天出席蘆洲活動時被問到此事，以及是否贊同，他並未正面回應，反倒質疑張克晉是否遭到打壓，並指士林、北投收到很多罷免連署書，希望大家重新審視「孰以致之？」

黃國昌表示，某程度而言可以說是台灣民主發展的悲哀，究竟受到什麼樣的壓力，或是司法偵訊過程中是否曾遇不當對待，導致出現如今的局面，不過對於民眾黨而言，目前士林、北投選區的市議員黃瀞瑩及其志工團隊，都有收到很多民眾希望罷免吳思瑤的連署書，如果不是民進黨透過這樣的方式撕裂台灣民主，也不會有這麼多人站出來。

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媒體報導國民黨主席朱立倫下令黨籍民代投入罷免綠委作業，並將成果納入KPI考核，民眾黨是否會幫忙？黃國昌說，民進黨要為造成台灣社會衝突、深化人民之間不必要的政治對立負責，民進黨若想再走回一黨專制獨裁的老路，絕不會坐視不理，重要關鍵時刻一定會號召所有支持者，共同捍衛守護台灣民主。

罷免新竹停職市長高虹安的二階連署，預計今天送件新竹市選委會；黃國昌「不意外」地提到，民進黨在黨團總召柯建銘帶領下，從去年就開始在搞這件事，但仍希望總統賴清德能真正以台灣、蒼生為念，發揮領導人的高度，制止繼續造成台灣社會分裂、帶來太大傷害的大罷免行動。

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