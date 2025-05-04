「新竹雙罷」二階成績亮眼 林志潔：送給台灣的母親節禮物！

全台唯一被罷免市長高虹安與罷免立委鄭正鈐，今上午10點完成第二階段連署送件。（記者蔡彰盛攝）

2025/05/04 11:27

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕全台唯一罷免市長高虹安與罷免立委鄭正鈐「新竹雙罷」今上午10點完成第二階段連署送件。行動發言人的林志潔表示，此次收到罷免市長高虹安5萬1419份，罷免立委鄭正鈐5萬3131份，總計為10萬4550份，兩人分別達到二階連署門檻的146％與150％，成果驚人。高虹安也發聲明，呼籲市民站出來投下「不同意罷免」。

林志潔以她個人服務處為例，在第一階段收到兩人加總超過1萬4000份，第二階段收到兩人加總超過2萬9000份，分析大罷免行動背後提供幫助的五大關鍵力量：

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一、罷免具高度正當性：面對國會亂象與藍白立委的不作為，民眾憂心民主與國安遭到侵蝕，罷免成為維護民主的必要行動。反觀國民黨發起的反罷免行動，僅為報復搗亂，缺乏合理訴求與動員力，難怪只能依靠抄名冊式的幽靈連署。

二、志工全力投入、不眠不休：第一階段連署服務據點每日營運12小時、持續5日；第二階段更須動員連續60日、每日3班、6人輪值。志工們設計貼紙小物、街頭舉牌、遊說親友，全力推動雙罷，是本次行動最重要的推手。

三、新竹團隊齊心合作：罷免行動獲得新竹市多位議員、民間團體與辦公室同仁的全力支持，包含製作連署套組、行動連署、到府收件等創新作法，顯示出地方組織動員的效率與團結。

四、民眾物資與精神支持源源不絕：不僅有大量民眾自發捐贈物資與助印連署書，更有許多孩子的笑容、長輩的叮嚀、年輕人的鼓勵，成為罷免行動最溫暖堅實的後盾。

五、市民勇敢站出來：團隊感謝所有願意面對繁瑣程序、填寫個資、參與連署的市民，強調因為愛我們的家園，才克服種種困難。

林志潔代表團隊感謝民進黨新竹市黨部主委施乃如、領銜人戴振博，以及民進黨立法院黨團柯建銘總召對罷免運動的全力支持，並點名感謝新竹市多位議員與發起連署公民團體的參與與貢獻。

「我們的母親台灣，我們愛妳，這是我們獻給母親節最深情的禮物。」林志潔強調，第二階段送件只是階段性的成果，罷免行動尚未結束，接下來將全力以赴邁向第三階段，目標就是罷免不適任、不專業、不負責任的市長與立委，為守護台灣的民主全力以赴！

高虹安：投「不同意罷免」守護新竹

高虹安對此結果發布聲明表示，上任以來，市府團隊一步一腳印，認真兌現競選政見，積極推動市政，多項建設陸續開工、完工，面對罷免挑戰，不論二階連署查核結果如何，真心期盼每位反對罷免、關心城市發展的市民，在三階投票日堅定站出來，以你我手中寶貴的一票，投下「不同意罷免」，守護安定我們的新竹市。

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