王鴻薇喊「35藍委都那麼差嗎」 吳靜怡：整個衙門都是藍色大門

王鴻薇昨在說明會質疑「我們國民黨35席立委都那麼差嗎？」引起網友討論。吳靜怡今在臉書發文指出：「你們沒有那麼差，而是整個黨都超級差。」（資料照）

2025/05/04 11:13

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委王鴻薇，昨日（3日）於台北市中山區朱崙區民活動中心舉辦說明會，王鴻薇在說明會中表示「我們國民黨35席立委都那麼差嗎？」引起網友討論。政治評論員吳靜怡（Grace Woo）今日在臉書發文指出：「整個衙門都是『藍色大門』，你們沒有那麼差，而是整個黨都超級差。」

王鴻薇昨日在說明會中質疑：「我是有貪污嗎？我是有霸凌人家嗎？我是有性騷別人嗎？我是有在作威作福嗎？」隨後更問：「我們35位立委，大家都這麼差嗎？大家都這麼爛嗎？」針對王鴻薇的發言，吳靜怡今表示：「國民黨不是35席立委都那麼差，而是52席加上小藍8！」強調國民黨不只立法委員像是「投票部隊」一樣，無腦舉手的隨意違法亂憲、亂刪減預算，說要「以罷制罷」，罷免綠營15位民意代表，結果從北到南、從中央到地方黨部，國民黨涉入幽靈連署造假案的人員不斷擴大。

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吳靜怡列出「涉案縣市與名單」，指出羈押、聲押、約談名單橫跨9縣市，黨政高層、基層組織與罷免領銜人幾乎全面中箭落馬，基隆民政處處長甚至還入侵戶政資料調查個資，有夠誇張。

吳靜怡說，藍營支持者寵壞藍營，好像掛著黨徽都能選上，罵罵賴清德就是政績，連書本內容都不知道是什麼，都能讓羅智強募到幾千萬；你們的敵人不是台灣人，而是自己，藍營的陋習民進黨也一樣有，但也沒這麼低級過。吳靜怡最後喊話：「鴻薇，整個衙門都是『藍色大門』，你們沒有那麼差，而是整個黨都超級差。」

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