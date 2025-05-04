林淑芬罵「臭俗辣」 黃國昌在蘆洲回應：粗言穢語很感慨

民眾黨主席黃國昌今天到新北市蘆洲保和宮參香，回應當地選區立委林淑芬在立法院罵他「臭俗辣」（臭豎子）的影片成了網路熱門話題；他只說，有些「粗言穢語」，讓人看了很感慨。（記者董冠怡攝）

2025/05/04 10:36

〔記者董冠怡／新北報導〕民進黨立委林淑芬先前怒嗆立法院民進黨團總召黃國昌「臭俗辣」（臭豎子），相關影片在網路上瘋傳，近日她出席活動時說，過去也曾欣賞黃國昌，沒想到如今成了國民黨團總召傅崑萁的「小弟」。黃國昌今天到新北市蘆洲保和宮參香，發送青蔥、康乃馨給民眾，這裡正巧是林淑芬的選區；受訪時回應，「不太想說一些不好聽的話」，但有些「粗言穢語」，讓人看了很感慨。

黃國昌表示，絕大多數善良的台灣人對立委的期待是好好在立院問政和監督政府、為老百姓發聲，而非護航政府、替自己的執政黨發聲，他有時也會覺得困惑，因為林淑芬過去不是一名為了要「捍衛黨意」就「是非不分」的人，現在不僅在國會暴力毆打在野黨立委，甚至有些「粗言穢語」，讓人看了很感慨。

請繼續往下閱讀...

黃國昌指出，進入立法院是去當立委、不是去耍流氓的，無論如何，仍是一本初衷好好為國家社會做事，反批賴政府過去一年做很不好的示範，把政黨、個人利益放在國家、人民利益之上，不是國家與人民之福。

此外，有媒體問黃國昌，民眾黨組織部副主任「金門曉姐姐」周曉芸改任他駐三重區、蘆洲區主任，「轉戰新北」態勢明顯，以及黃國昌是否要在新北市參選？他說，新北本來就是他的責任區，今年擴大服務量能，各區逐步有更多優秀同仁投入，與基層民眾更多互動，「今天主要是提前慶祝母親節，不需有過多政治聯想」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法