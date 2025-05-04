李彥秀勤「送車」宣傳「反罷免」 鄉親一句嗆下車

吳欣岱指稱，立委李彥秀（見圖）3日上午為選區居民出遊「送車」，特地在車上宣傳反罷免，卻當面直接被鄉親嗆，碰了一鼻子灰後下車。（圖擷取自吳欣岱臉書粉絲專頁）

2025/05/04 08:41

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕大罷免浪潮持續，台北市國民黨籍立委李彥秀二階連署收件已過法定門檻，「港湖除銹」團隊仍持續收件力拚衝高件數。與此同時，李彥秀也積極宣傳「反罷免」；基進黨秘書長吳欣岱卻在臉書透露，李彥秀3日上午去遊覽車上「送車」宣傳反罷免，卻直接被鄉親嗆，碰了一鼻子灰後下車。

吳欣岱提到，李彥秀上午去送車時手拿反罷免手板，結果被鄉親嗆：「你不要在立法院亂提案、亂舉手不就不會被罷免了？」吳欣岱說，李彥秀碰了一鼻子灰下車，「但因為確實沒什麼好反駁的，只好裝可憐」。

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吳欣岱強調，罷免李彥秀並不是欺負她，只是把不適合他掌握的權力收回去而已，「李彥秀如果覺得國民黨所作所為都是對的，他大可以不用裝可憐，好好講道理」。

許多網友也留言：「大家一起送她回美國吧～」、「他自己太多的爭議事項，但是卻不對外說清楚，一直想用騙的。」、「終於上街舉牌了，平常是不會的～」、「人民不是白癡.....」、「自業自得啦」！

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