「新竹市雙罷免」連署今送選委會 林志潔：給台灣母親的禮物

獻給台灣母親的母親節禮物！新竹市雙罷免已完成二階連署份數的造冊及裝箱，今天上午10點將送市選委會公開份數。（照片由林志潔提供）

2025/05/04 06:42

〔記者洪美秀／新竹報導〕「新竹市雙罷免」（涉貪停職市長高虹安、國民黨立委鄭正鈐）二階連署今天（4日）將送件到新竹市選委會，新竹市雙罷總部也曝光已完成造冊裝箱的連署書樣貌；雙罷總部發言人、陽明交大法律學者林志潔感謝所有參與大罷免的夥伴，強調今天送件連署份數結果將揭曉，這是送給台灣母親的母親節禮物，感謝所有為第一階和第二階罷免付出的市民，每一份連署書，都很慎重珍惜，更是表達對台灣的愛。

林志潔也公開她服務處的連署份數，並提到開始第二階連署前，服務處收到罷免高虹安市長和鄭正鈐委員各超過7000份，而二階所收到的份數，是第一階段的兩倍還要多，雙罷加起來近3萬份連署。單一個人服務據點，且非黨公職，卻能夠有這樣的連署份數，她認為這是因這次的大罷免有正當性。過去1年，大家看到國會亂象，擔憂民主受到侵蝕，國安遭到破壞，在各種要求藍白立委自律無果後，只好站出來罷免，具備高度正當性。反觀國民黨發起的反罷免行動，之所以會找不到人連署，是因為完全來亂，純屬報復，活動本身根本無說服力。

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其次，新竹的罷免志工無私投入。從第一階開5天，每天12小時密集收件，收到5000多份（送件後過年期間又收了快1000份，總計超過7000份），志工們連喝水上廁所的時間都沒有。到二階時，更是體力耐力大考驗，要連續60天都有志工，同時6位，一天3班。令人感動的是，大家報名踴躍，簽署並遵守保密協定，互相協作支援。直到初步完成二階，還幫忙新竹縣製作連署包。二階期間，志工們設計各種貼紙小物，自發到街頭舉牌，遊說親朋好友，是大罷免的重要推手。

此外，新竹有團結的新竹隊友，包括之前就參與的公民團體，全體新竹的議員們、助理們，以及柯辦助理們的合作。議員們四處發放收集連署書，大家努力做行動連署，推出各種到府收件服務，讓大家有連署書可交回。還有民眾的支持與助攻。謝謝所有送來各種物資，各種助印、各種加油和鼓勵的民眾。許多小朋友的笑容，許多長輩的關懷，許多年輕朋友的支持，從1月24日到今天，讓人點滴在心。

而所有一階、二階站出來連署的市民是最大的英雄。為罷免不適任不專業不愛國的立委和市長，大家走到連署站、面對各種書寫要求、填寫個資，明知道很麻煩，但對台灣一往情深，因為愛我們的家園，大家努力克服種種困難。但大家要繼續堅持，因為還有三階的罷免同意投票。

獻給台灣母親的母親節禮物！新竹市雙罷免已完成二階連署份數的造冊及裝箱，民進黨立院總召柯建銘（左）與雙罷總部發言人林志潔（右）也視察已完成造冊的所有連署書，將在今天上午10點送市選委會。（照片由林志潔提供）

獻給台灣母親的母親節禮物！新竹市雙罷免已完成二階連署份數的造冊及裝箱，今天上午10點將送市選委會公開份數，而所有參與二階連署罷免的新竹隊也將一起參與送件。（照片由林志潔提供）

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