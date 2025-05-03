會見日本自民黨青年局訪團 朱立倫：台日應建立戰略夥伴關係

國民黨主席朱立倫接見日本自民黨青年局訪問團。（國民黨提供）

2025/05/03 22:39

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席朱立倫昨接見日本自民黨青年局訪問團，朱立倫期許雙邊延續60年情誼，強化雙邊關係，建立台日戰略夥伴關係，共同面對充滿挑戰的國際商貿環境。

朱立倫強調，面對美國關稅挑戰及國際局勢變化，台灣與日本更應該在商業、貿易、財經形成戰略夥伴關係，包含在印度與東南亞國家，由於日商比台商普遍擁有更久的經商經驗，台商如果能與日商合作，以交流合作取代零和競爭，一定能共創雙贏，甚至是台、日以外第三國的三贏、多贏。

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朱立倫指出，日本中小企業與台灣中小企業的合作與交流，更是重中之重，他期待自民黨青年局與青商會、日本中小企業多與我國地方政府交流合作，並期待自民黨青年局與青商會能扮演關鍵的角色。

朱立倫說，他非常歡迎自民黨青年局長、日本眾議員中曾根康隆未來再度率團訪問國民黨，強調國民黨與自民黨不只擁有超過60年的情誼，歷任自民黨青年局長也都透過各項交流活動，與國民黨保持密切的關係，國民黨青年團6月初也即將訪日，感謝中曾根康隆將撥冗接待。

國民黨指出，自民黨青年局訪問團成員除中曾根康隆，還包括自民黨青年局長代理、眾議員平沼正二郎，自民黨青年局長代理、參議員神谷政幸，自民黨青年局國際副部長、眾議員根本拓，自民黨青年局國際副部長、眾議員福田薰，以及5名來自日台青商會與自民黨本部職員。

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