我友邦遭中國滲透！帛琉成為美中角力前沿

帛琉成為美中兩國角力的新戰場。圖為美、中國旗。（美聯社檔案照）

2025/05/03 20:59

〔記者蘇永耀／台北報導〕中國滲透我邦交國，外媒也高度關注。路透最新調查報導指出，中國對帛琉滲透手法系統化，包含土地租賃包圍美軍設施、資助政要、設立博弈與詐騙據點、暴力犯罪與跨國綁架等，積極在當地進行影響力運作和滲透活動。

報導提到，帛琉位處美國「第二島鏈」關鍵位置，成為美中角力前沿。尤其帛琉是西太平洋戰略要衝，美軍在帛琉多地建置雷達設施和機場跑道，是區域空海域及提升戰區應變能力的重要部署，中國因此將帛琉視為突破美國圍堵、重塑印太戰略空間之優先目標，積極在當地進行影響力運作和滲透活動。

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路透指出，中資於美軍敏感區域租賃大面積土地，疑涉戰略監控目的。例如中國企業與具統戰背景人士在帛琉軍事設施鄰近地區取得多筆土地長期租約，「帕勞華僑華人聯合總會」會長田行（Hunter Tien）與中國商人Zhuang Cizhong於帛琉Angaur州分別租得28萬、38萬平方公尺土地，占該州面積約8%，距離美軍設施僅數百公尺；而中國、柬埔寨合資的「王子集團」（Prince Group）也在Kayangel州和帛琉機場周邊承租用地。美國駐帛琉大使Joel Ehrendreich認為此作為具高度針對性，恐為中國對美軍行動潛在偵蒐據點。

報導亦提到，帛琉恐成為中國跨境犯罪新據點，中國擴大在帛地下經濟活動作為掩護，滲透帛琉社會並削弱司法系統。例如2019年起，中國及東南亞地區人士大量進入帛琉，從事非法博弈、電信詐騙、水房、毒品走私和性產業等地下經濟活動，連結組織犯罪網絡，並導致多起重大刑案，包括2023年中國通緝犯Liyan Chen被綁架並遭私自遣返、定居帛琉的中國籍船長Li Peng涉毒遭焚殺案等，顯示中資勢力以經濟活動作掩護，實則深度滲透帛琉社會，嚴重衝擊社會穩定。

路透認為，中國統戰網絡深植帛琉，相關人士具情報偵蒐及社群動員能力。「帕勞華僑華人聯合總會」會長田行、副會長王國丹皆曾赴中參與中國統戰部主辦之僑領培訓計畫，並與中資協力進行土地租賃及旅宿開發。這類統戰滲透網絡不僅延伸至政經層面，也具備前在社會動員和影響地方輿論能力，威脅帛琉社會信任和制度獨立性。

報導更指中國疑透過金錢及人脈滲透帛琉政治精英。包括「帕勞華僑華人聯合總會」秘書吳冰（Wang Yubin）曾向副總統歐宜樓（Raynold Oilouch）及前總統雷蒙傑索（Tommy Remengesau Jr.）分別提供1萬、2萬美元之政治獻金；副總統歐宜樓與參議長包和康（Hokkons Baules）皆與中國商人孫茂金（Sun Maojin）互動密切，包和康曾使用公權力，要求海關放行2023年11月攜帶11萬9千美元入境帛琉遭攔的孫茂金。

此外，包和康也曾將家族擁有之「富士餐廳」租予中資，作為性產業及毒品交易據點，該餐廳地址更是2024年在馬尼拉機場截獲冰毒包裹的目的地，然而包和康否認與上述犯罪有關。相關行為涉及不法資金企圖影響帛琉選舉和內政，也凸顯某些帛琉政治菁英和中國存在潛在互惠關係。

為因應上述挑戰，路透提到，帛琉總統惠恕仁於2023年強化簽證管控機制，授權國安顧問全面審核新申請和續簽案，並拒發或驅逐91名高風險對象，展現對中國組織犯罪與滲透的積極態度。然而報導也指出，帛琉人民對美中地緣衝突擴大、國內治安惡化與對美依賴上升仍意見分歧。

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