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    批民進黨政府清算在野黨 羅廷瑋：喊為了韓國瑜、盧秀燕投下反對票

    羅廷瑋呼籲選民，為了韓國瑜、盧秀燕，投下罷免反對票。（惡罷退散平安大會提供）

    羅廷瑋呼籲選民，為了韓國瑜、盧秀燕，投下罷免反對票。（惡罷退散平安大會提供）

    2025/05/03 21:16

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕大罷免第2階段連署倒數計時，中六選區罷免藍委羅廷瑋「敲羅行動」連署件數已過3萬7000份，已過法定門檻，他今天在台中慈聖宮開講，呼籲民眾在第3階投下反對票，說自己是「憨慢ㄟ人」，不知道要選2次才能當立委，投下反對票不是為了他，而是「為了韓國瑜、盧秀燕！」

    羅廷瑋今天參加「惡罷退散平安大會」列車向民眾宣講說，自己是一票票選出來的立委，自己是「毋甘願的人」，毋甘政治、土地及下一代被民進黨欺負。

    羅廷瑋接著說，今天本來想取消宣講，因為國民黨台中市黨被檢調搜索，支持者打電話給他說原本想來，但害怕又憤慨，擔心來聲援會被民進黨查水表。他喊話說，自己是立委，沒有資格害怕，監督政府是責任，民進黨政府清算在野領袖及異己，還有人被聲押，所以自己會挺身而出。

    羅廷瑋又說，賴清德下令說要全面罷免35位國民黨立委，他認為，民進黨一定會說到做到，他希望大家可以繼續支持他、挺身而出憤戰。

    最後羅廷瑋說，「自己是憨慢ㄟ人」，不知道要選2次才能當立委，呼籲大家罷免投下反對票，「這不是為了我，而是為了韓國瑜、盧秀燕」，為了下一代、厝邊頭尾和台灣而投票。

    罷免羅廷瑋民團「敲羅行動」日前宣布，連署已跨過2萬7337份法定門檻，昨天再指出，只差3000份就達安全門檻4萬份。

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