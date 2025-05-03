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    台美對等關稅首輪磋商結束 雙方盼強化經貿合作

    行政院經貿談判辦公室今說明，台美於美東時間1日已舉行首輪實體磋商。圖為行政院。（資料照）

    行政院經貿談判辦公室今說明，台美於美東時間1日已舉行首輪實體磋商。圖為行政院。（資料照）

    2025/05/03 20:15

    〔記者陳政宇／台北報導〕美國政府以「對等關稅」為名對台灣加徵32%關稅，我方把握90天暫緩期談判。行政院經貿談判辦公室今（3）日說明，台美於美東時間1日已舉行首輪實體磋商，會談觸及關稅、非關稅貿易障礙及台美各項經貿合作等議題，雙方都表達對強化經貿合作的期待，也希望能在互惠互利基礎上為產業與經濟發展帶來更多機會，近期將就各項議題持續磋商。

    經貿辦今天晚間發布新聞稿說明，在行政院副院長鄭麗君、經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮率領下，台灣政府團隊於美東時間5月1日結束在華府就對等關稅等經貿議題與美方的首輪實體磋商。

    經貿辦表示，會談期間雙方針對關稅、非關稅貿易障礙及台美各項經貿合作等議題，進行廣泛討論及意見交換。會談氣氛坦誠融洽，雙方都表達對強化台美經貿合作的共同期待，也希望在互惠互利的基礎上，為雙方產業與經濟發展帶來更多的機會。雙方並同意近期內就各項議題持續磋商，以積極尋求共識並探討進一步的深化合作。

    行政院台美經貿工作小組召集人，也是我國代表團團長的鄭麗君表示，台美經濟具有高度互補性，雙方的緊密合作將有助於優化彼此的產業體系，強化全球競爭力，她相信在台美雙方開放、相互理解的持續討論下，將有助於凝聚最大共識。

    經貿辦指出，前往華盛頓特區支援磋商的台灣政府團隊，包括行政院經貿談判辦公室、經濟部、農業部、財政部、衛福部、國家安全會議等單位代表。

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