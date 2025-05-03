北市5罷團黃金週末最後衝刺 2階連署下週聯合送件

志工把握最後時間，在街頭宣傳2階罷免行動。（記者林承鴻攝）

2025/05/03 19:18

〔記者林承鴻／台北報導〕台北市罷免國民黨立委徐巧芯、王鴻薇、羅智強、賴士葆、李彥秀2階連署收件皆已過安全門檻，有罷團把握最後時間收件，力拚衝高最後送件數，同時助力其他地區罷團安全過關。台北市5個罷團將分別在5月7日、8日送件，屆時將公布2階最終送件數字。

罷免徐巧芯團體「剷除黑芯」和罷免羅智強團體「大安強強滾」收件截止時間是5月5日，希望在送件前能盡可能提高連署數字。剷除黑芯發言人Felix坦言，目前造冊進度滿緊繃的，希望大家盡快將連署書交給他們。

請繼續往下閱讀...

罷免王鴻薇團體「山除薇害」已在4月30日停止收件，志工伊碇罷說，現在陸戰團隊都在幫助其他縣市的罷免團體，包括基隆、新北雙和、苗栗、南投等地，協助他們連署衝刺。台北市5個罷團已協調好聯合送件時程，經與台北市選舉委員會聯絡，因選委會人力有限，將分兩天在5月7日和8日送件。

伊碇罷表示，志工造冊嚴格把關檢查是否有污損或寫錯字，若發現錯誤，會聯繫連署人回來修改並重新簽名，要提高連署書的良率，也防止國民黨放大不合格連署書數量，甚至藉此攻擊或散播謠言。

至於藍營在台北市發起罷免綠營立委吳思瑤和吳沛憶，伊碇罷直言，從一般民眾和罷團的角度來看，一直都知道國民黨的罷免就是在「造假」，現在有領銜人中途退出造成的狀況是可以預期的。

伊碇罷認為國民黨不太可能重新來過，因為若這麼做就需要附上身分證影本，在擺攤七零八落的狀況下是難上加難。Felix則認為，行使罷免權是大家的權利，會互相尊重，不應干涉或騷擾對方的行動。他也指出，罷免吳思瑤領銜人中途退出，在一定程度上勢必讓藍營支持者軍心渙散。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法