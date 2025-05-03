聲援罷免吳沛憶 戰鬥藍齊聚北市青年公園

李孝亮（中）強調，一定會堅持推動罷免吳沛憶。（記者甘孟霖攝）

2025/05/03 19:57

〔記者甘孟霖／台北報導〕國民黨反制大罷免，於台北市鎖定綠委吳思瑤、吳沛憶「雙吳」罷免，而近期藍營面對幽靈連署案爭議元氣大傷，今日戰鬥藍、中廣前董事長趙少康、前台北市長郝龍斌、國民黨北市黨部代理主委戴錫欽等人前往萬華區青年公園，替罷免吳沛憶團隊「憶事吳成」站台。遭約談交保的罷免吳沛憶領銜人李孝亮也強調，會堅持走下去，絕對不會放棄。

李孝亮早上在萬華青年公園擺攤，他表示，今天是國民黨426集會後的第一場大型連署，希望所有中正、萬華的支持者能站出來，協助他們簽署連署書，如今團隊正面臨非常多的壓力，包含檢調、司法造成的寒蟬效應的威脅，他們都會努力地克服，「我一定會堅持走下去，請大家放心，我的任務到6月7日，我絕對不會放棄」。

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趙少康表示，國民黨被民進黨逼得需要站出來反制罷免，現在又面臨司法對付，國民黨會愈挫愈奮，不會因此倒下或是害怕，越是這樣打壓，老百姓看在眼裡也越忿忿不平，呼籲所有的支持者一定要站出來，團結起來。

戴錫欽說，如今情況嚴峻，國民黨沒有樂觀本錢，並宣布未來所有台北市黨籍議員服務處、宣傳車，都會轉化為行動連署站，會跨區全力聲援罷雙吳立委行動；面對執政黨的惡罷行為，也要攜手保住台北市五席藍委。此外，預計5月底之前，會在士林北投、中正萬華選區，針對黨員辦理大型造勢活動，希望黨員挺身而出，把親朋好友、街訪鄰居找來，一起參與活動衝破二階門檻。

郝龍斌說，以過去主政台北市經驗，只要能完成雙吳二接連數，罷免絕對可以成功，也相信支持者站出來投票，就能保住五位藍委，他也要肯定李孝亮面臨壓力，還能夠堅持到底。

郭昭巖因有行程提前離席，但也表達必須趕到現場支持，後續則由她的母親李仁人代表與表達支持。

鍾小平表示，黨中央為議員訂定責任額是正確的，退此一步即無死所，也表達民進黨要搞台獨，國民黨應該將層次提高，定位為國民黨要反台獨、中華民國保衛戰，這才有動員能量；他也強調一定盡力交出朱立倫訂下的責任額，「我是最忠貞的黨員，希望國民黨籍議員攜手合作，這是最重要的」。

戰鬥藍齊聚北市青年公園聲援罷免吳沛憶。右起戴錫欽、郝龍斌、趙少康、鍾小平、吳志剛。（記者甘孟霖攝）

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