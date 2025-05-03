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    WHA未獲邀、預算被大砍 邱泰源：省吃儉用也要讓世界看見台灣

    衛福部長邱泰源說，雖然今年出國預算遭大幅刪減，「但是我們省吃儉用，也要把過去在WHA期間發揮出的國際量能，照樣呈現出來！」。（記者叢昌瑾攝）

    衛福部長邱泰源說，雖然今年出國預算遭大幅刪減，「但是我們省吃儉用，也要把過去在WHA期間發揮出的國際量能，照樣呈現出來！」。（記者叢昌瑾攝）

    2025/05/03 19:02

    〔記者邱芷柔／台北報導〕第78屆世界衛生大會（WHA）5月19日到27日在瑞士日內瓦舉行，台灣迄今未接獲邀請函，衛福部長邱泰源今天（3日）說，雖然今年出國預算遭大幅刪減，「但是我們省吃儉用，也要把過去在WHA期間發揮出的國際量能，照樣呈現出來！」

    邱泰源今天出席「第14屆南丁格爾獎」頒獎典禮，會後接受媒體聯訪，被問到受邀出席WHA的進度，他說，參與WHA並非只是「去參加」，而是要讓世界看見台灣優質的醫療品質，持續與各國交流。健康議題全球化，疫情更凸顯防疫體系不能有破口，不管在醫療或疫情方面，台灣都持續提升自身品質，這也是世界各國所肯定的，如果能夠讓台灣參與國際醫療的舞台，相信對於全人類的健康，會有很大的幫助。

    邱泰源說，雖然政治的壓力還是存在，但是我們堅持著這樣的理念，政府的各部門都沒有比以前放鬆，反而是更加積極，今年依舊會組織世衛行動團。

    針對衛福部中藥販售新解釋令引發中醫藥團與藥師團體論戰，邱泰源也說，衛福部理解雙方的心聲，也願意居中協調，第一個就是要站在人民健康，怎麼樣讓人民更健康、國家更發展的原則上來討論，對解決爭議「我覺得我有信心」。

    邱泰源提到，政府已公布相關辦法，保護西藥本土產業鏈、支持學名藥發展，就是希望西藥能夠在台灣生根，同樣，中藥的發展與中藥商的沒落，也是中醫藥界、甚至整個國家都應正視與處理的重要議題。

    他指出，過去中藥與西藥的原料多仰賴中國等地進口，但其實台灣本身就是一個非常適合種植藥用植物的環境，未來可望規劃出一條中藥種植的「廊道」，在各縣市推動在地栽種，「不管是西藥還是中藥，都留在台灣、由台灣來生產，這才真的是醫藥有韌性。」中醫藥的發展需要更多人才投入，這種傳統的重要智慧，怎麼樣繼續來照顧國人，這個大家可以一起來思考。

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