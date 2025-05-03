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    涉幽靈連署！國民黨台中黨部書記長陳劍鋒、一組總幹事伍康龍羈押禁見

    台中地檢署當庭逮捕國民黨台中市黨部書記長陳劍鋒（圖左），台中地院今天傍晚准予羈押禁見。 （記者廖耀東攝）

    台中地檢署當庭逮捕國民黨台中市黨部書記長陳劍鋒（圖左），台中地院今天傍晚准予羈押禁見。 （記者廖耀東攝）

    2025/05/03 18:45

    〔記者張瑞楨／台中報導〕罷免民進黨立委蔡奇昌、何欣純，第1階段提議時，竟各83人與66人「提議前死亡」，台中地檢署2日指揮調查員搜索國民黨台中市黨部與清水、大雅黨部等8處所，傳喚市黨部書記長陳劍鋒等9名被告黨工與4名證人（共13人）漏夜偵訊，今（3日）清晨當庭逮捕陳劍鋒、第1組總幹事伍康龍，向法院聲羈押禁見，台中地院傍晚裁定羈押禁見。

    中檢證實，上述149人「提議前死亡」，主因是有黨工涉嫌抄黨員名冊，中檢聲請羈押禁見的罪名與理由，是此案事涉立委罷免提議程序的適法疑慮，攸關重大社會公益，受社會輿論廣泛矚目，陳劍鋒與伍康龍涉嫌刑法的偽造文書罪、個人資料保護法的非法利用個人資料、公職人員選舉罷免法的未經同意偽造、假冒提議等罪，且犯罪嫌疑重大，有勾串、滅證之虞與羈押的必要，當庭逮捕並向法院聲請羈押禁見。

    至於其他7名被告的國民黨黨工，台中市黨部第2組總幹事楊大緯、太平區黨部執行長王忠輝與副執行長程翌全、大里區黨部執行長洪麗香，以及劉姓男黨工與王姓女黨工，各10萬至20萬元交保，均限制出境出海，另一名黨工（被告）與4名黨工（證人）請回。

    此案源於中央選委會於上月（4月），針對全國各縣市罷免立委第1階段的幽靈提議（連署）現象，向最高檢察署告發41件罷免提議案有「提議前死亡」異常現象，台中市部分，國民黨罷免民進黨立委蔡奇昌、何欣純，「提議前死亡」竟高達各83人與66人，公民團體罷免國民黨立委顏寬恒、廖偉翔、黃健豪，也有「提議前死亡」現象，但僅為各1人、3人與1人（合計5人），兩者差距懸殊。

    台中地檢署當庭逮捕台中市黨部第1組總幹事伍康龍（圖中白衣者），台中地院准予羈押禁見。 （記者廖耀東攝）

    台中地檢署當庭逮捕台中市黨部第1組總幹事伍康龍（圖中白衣者），台中地院准予羈押禁見。 （記者廖耀東攝）

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