狂罵黃國昌「臭俗辣」影片瘋傳！林淑芬曝兩人曾經交情好

民進黨立委林淑芬（圖左綠衣）怒嗆民眾黨團總召黃國昌（圖右下）「俗辣」。（擷取自王定宇臉書，本報合成）

2025/05/03 18:52

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨立委林淑芬上月在立法院怒嗆民眾黨團總召黃國昌「臭俗辣」，狂罵37秒的影片被瘋傳。昨（2日）林淑芬在罷團宣傳活動上解釋，過去她也曾欣賞黃國昌，也和他交情不錯，但「他現在是傅崑萁的小弟，頭一摸，所有昨天黃國昌他認為錯的，今天他都變成對的了！」

國民黨主席朱立倫上月號召支持者到北檢抗議，台北市長蔣萬安到場聲援，並拋出倒閣之說。林淑芬隔一天在立法院怒嗆民眾黨團總召黃國昌「爭議的事情都不敢講」，更痛批他「不敢提倒閣你就臭俗辣！沒路用的男人！」長達37秒的影片在網路上瘋傳。

請繼續往下閱讀...

林淑芬昨日在民團台灣經濟民主連合舉辦的宣傳活動，談到先前罵黃國昌一事。林淑芬說，「為什麼我敢罵他臭俗辣 你知道嗎？」她表示，過去黃國昌也曾經是大家認為認真、努力的立委，曾經過去，她也曾經欣賞他，並和他交情不錯。

林淑芬批，黃國昌現在是傅崑萁的小弟，頭一摸，所有昨天黃國昌他認為錯的，今天他都變成對的了。黃國昌為了什麼？林淑芬說說，是為了成就他個人很了不起的英雄主義，為了成就他自己覺得「我這麼了不起，為什麼我沒有坐大位？我怎麼沒有得到尊重？我怎麼讓你們看我這麼小？」

林淑芬也嗆黃國昌「有病」，表示有病去看醫生就好了！最後她也批黃國昌：「自以為自己很了不起，算計的是個人和政黨的政治利益，從來沒有想過『國家』、『人民』！這種不是臭俗辣，什麼叫臭俗辣？」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法