大罷免把台灣從香港路徑拉回來 曹興誠：公民的力量讓國家團結堅強

聯電創辦人曹興誠表示，大罷免是愛與恨的對決，愛台灣與出賣台灣的對決，會把台灣從香港化路徑拉回來。（記者盧賢秀攝）

2025/05/03 18:18

〔記者盧賢秀／基隆報導〕罷免國民黨立委林沛祥「基隆絕沛」舉辦衝刺宣講，聯電創辦人曹興誠說，大罷免是愛與恨的對決，愛台灣與出賣台灣的對決，公民意志在大罷免中展現出非常大的力量，相信可以扭轉乾坤，把台灣從香港化路徑拉回來，恢復正常運作。

「基隆絕沛」今（3日）下午舉辦衝刺宣講活動，請到鷹爸徐柏岳、民進黨發言人吳崢、立委沈柏洋和曹興誠等人，為二階段連署衝一波，相信花蓮能基隆也能。

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曹興誠說，這次大罷免可以席捲全台，節節勝利，因為是用愛心出發，愛台灣、愛這塊土地、愛自由民主，力量非常大，相較國民黨黨工、立委製造仇恨對立，所以會被罷免，因為愛遠大於恨的力量。

曹興誠指出，大罷免是鞏固台灣主權、民主自由，過去8年民進黨執政，在反共方面不夠警覺，讓親共的立委成為國會多數。但國民黨立委傅崐萁這些人投共、賣台，吃緊弄破碗，跑去北京見中共政治局常委王滬寧，這不就通匪？回來用不擇手段通過法案，要破壞憲法、癱瘓政府，大家才憤怒。

曾興誠指出，過去「公民意志」不夠，中國人幾千年來都是賤民，連講話權利都沒有，而今天台灣的公民，「國家是我們的，國家有難我們自己要跳出來」，這就是公民意志，這次大罷免展現出來的公民力量非常大，相信可以扭轉乾坤，把台灣從香港化路徑拉回頭來，恢復正常運作。

曹興誠說，公民的力量讓國家團結堅強，不可屈辱的國家，共產黨再怎樣威脅欺侮台灣，大家都不怕。國民黨說要反台獨，但台灣本來就是主權獨立的國家，因此這次大罷色一定要把叛國賣台的立委滾出國會。

曹興誠、吳崢和沈柏洋等人指出，國民黨反法治，連署書抄名冊、死亡連署，被抓到就稱司法迫害，更誇張的是基隆民政處長張淵翔利用戶政系統盜用市民的個資，監守自盜，因此大罷免一定要成功。

吳崢和曹興誠說，現在台北和花蓮已陸續送件，花連先前傳出表格不符規格，最衝出連署書達到法定門檻的169％，令人士氣大振，相信花蓮能基隆也能，基隆一定能成為大罷免的最後一塊拼圖。

基隆絕沛今天舉辦二階連署衝刺宣講，曹興誠、沈柏洋和吳崢等人都來宣講，民眾也很熱情。（記者盧賢秀攝）

不少民眾在衝刺宣講活動中連署。（記者盧賢秀攝）

基隆絕沛今天舉辦二階連署衝刺宣講，曹興誠、沈柏洋和吳崢等人都來宣講，民眾也很熱情。（記者盧賢秀攝）

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