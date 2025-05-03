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    盧秀燕喊打壓罷免不如打詐 律師：維護公平說成打壓、偷換概念

    盧秀燕今日受訪表示，她覺得如果中央運用司法對罷免運動發起一方，對個人、團體或政黨，使用司法調查、審判、羈押，她覺得都太過份了。（記者蔡淑媛攝）

    盧秀燕今日受訪表示，她覺得如果中央運用司法對罷免運動發起一方，對個人、團體或政黨，使用司法調查、審判、羈押，她覺得都太過份了。（記者蔡淑媛攝）

    2025/05/03 17:55

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕檢調追查全台死亡、偽冒罷免連署案，台中市黨部昨遭搜索，包括書記長等9人列被告，今晨2人被聲押，對此，台中市長盧秀說，與其用司法打壓罷免民主運動，不如好好打詐。律師陳怡凱指出，查辦罷免造假，也不等於是「打壓罷免」，把維護罷免公平說成是「打壓罷免」，這就是偷換概念。

    盧秀燕今日受訪表示，她覺得如果中央運用司法對罷免運動發起一方，對個人、團體或政黨，使用司法調查、審判、羈押，她覺得都太過份了。她也認為，動用國家司法打壓罷免民主運動，不如好好打詐，讓人民的生命跟財產獲得保障。

    對此，陳怡凱在其粉專「一個律師的筆記本」PO文表示，抓造假，就是打詐。政治詐騙也好，財產詐騙也好，都是犯罪。既然是犯罪，就一樣要打要抓，沒有什麼「與其這個，不如那個」的道理。

    他指出，何況查辦罷免造假，也不等於是「打壓罷免」，反而恰恰是在維護罷免制度的公平運作。否則，若那些造假作弊的下三濫手法可以算數，老老實實一張張連署的人豈不是作心酸的？把維護罷免公平說成是「打壓罷免」，這就是偷換概念。

    最後他說，如果只是一介閒人說這種話就算了。至於一個地方首長出來就特定的犯罪類型作這種迴護性發言，是不合適的。

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