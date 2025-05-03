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    批民進黨要摧毀國民黨 趙少康預言「下個約談朱立倫」

    趙少康指出，民進黨下一個目標就是中央黨部，可能下個就約談朱立倫。（記者甘孟霖攝）

    趙少康指出，民進黨下一個目標就是中央黨部，可能下個就約談朱立倫。（記者甘孟霖攝）

    2025/05/03 17:25

    〔記者甘孟霖／台北報導〕檢調偵辦罷免幽靈連署案，國民黨台南市、新北市、台北市、台中市、宜蘭縣、基隆市黨部都被搜索。對此，中廣前董事長趙少康今（3日）說，民進黨用下三濫手段兵分兩路，一方面要罷免35個藍委，另方面要摧毀國民黨地方黨部，下個目標就是中央黨部，黨主席朱立倫可能下個就被約談了。

    趙少康今赴台北市青年公園，聲援罷免綠委吳沛憶團體「憶事吳成」，前台北市長郝龍斌、台北市議長兼國民黨台北市黨部代理主委戴錫欽，以及國民黨在第議員郭昭巖、鍾小平、吳志剛等人也到場。

    趙少康說，今天主要來為罷免吳沛憶領銜人李孝亮，以及其他中正萬華區志工加油打氣，他們面對檢調約談，甚至國民黨北市黨部主委黃呂錦茹被羈押，今天台北天空壟罩一片恐懼、不祥的烏雲，這樣的狀況下還能堅持，他要給予肯定並鼓勵。

    趙少康批，民進黨使用下三濫手段兵分兩路，一方面祭出要罷免35席藍委，另方面要摧毀國民黨地方黨部，包括台北市、新北市、台中市，接下來中央黨部是下個目標，「朱立倫可能下個就被約談」。

    他也強調，國民黨是愈挫愈奮，不會因此倒下或是害怕，民進黨越是打壓，老百姓看在眼裡也忿忿不平，國民黨北市5個立委這麼好，卻要面對罷免，國民黨被逼得沒辦法，只好被動反制罷免「雙吳」，而現在罷免綠委吳思瑤領銜人張克晉也被威脅到要退出，不曉得當初檢察官讓張無保請回是不是有所脅迫，第2階段非常艱困，一定要團結起來。

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