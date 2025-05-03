從清冠一號到烏克蘭義診 林佳龍：中醫藥是台灣與世界的橋梁

外交部長林佳龍2日偕立委黃秀芳、陳秀寶，會晤全球中醫藥醫學會聯合會理事長林源泉、中國醫藥大學教授孫茂峰、林口長庚醫院中醫部部長黃澤宏等專家學者。（外交部提供）

2025/05/03 18:41

〔記者方瑋立／台北報導〕外交部長林佳龍昨天與立法委員黃秀芳、陳秀寶，共同會晤全球中醫藥醫學會聯合會理事長林源泉、中國醫藥大學教授孫茂峰、林口長庚醫院中醫部部長黃澤宏等專家學者，就推動台灣中醫藥走向國際交流。林佳龍今天（3日）發文強調，中醫藥不僅具備國際發展潛力，也能在醫療外交方面發揮重要力量，建議醫學會可與帛琉、史瓦帝尼和菲律賓等國家強化交流，發揮其「世界橋梁」的軟實力和外交價值。

林佳龍說，中醫藥不僅為台灣人民帶來健康福祉，更是台灣與世界的橋梁，在COVID-19疫情期間，由台灣自主研發的「清冠一號」廣受國內外肯定，展現出台灣中醫藥界的專業與心血成果，外交部也期待持續推動台灣中醫藥走向國際，成為拓展外交的最佳助力。

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林佳龍指出，與會專家分享了前往烏克蘭義診的點滴，提及中醫在針灸、拔罐及傷科等領域療效顯著，且治療成本相對較低，深受當地民眾歡迎，顯示中醫藥在國際市場的發展潛力，也凸顯中醫藥作為台灣軟實力，在推動外交工作上可發揮的價值。

「每次出訪，我總能看到駐外醫療團隊懷抱滿滿的愛心，用行動為當地民眾帶來最真誠、溫暖的幫助」，林佳龍說，他深信中醫藥同樣能在醫療外交上發揮重要力量，讓世界看見台灣的醫療實力。

林佳龍建議，醫學會未來可思考強化與菲律賓的交流。由於在台菲籍移民與移工人數眾多，對中醫藥並不陌生，且對台灣十分友好，是非常值得深耕的潛力地區。此外，林佳龍也提到，可與台灣友邦帛琉、史瓦帝尼加強交流合作，特別是帛琉距離台灣近，又具有藥材發展潛力，建議醫學會提出具體合作計畫，外交部將全力支持推動。

展望未來，林佳龍說，外交部將在接待國際貴賓時，也希望與醫學會攜手合作，將台灣的中醫藥介紹給更多國際朋友，讓這份珍貴的台灣寶藏被世界看見，進而成為台灣拓展外交的重要助力。

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