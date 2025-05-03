護理師不是清潔工！ 卓榮泰力挺：醫院亂分工 嚴重可降級

行政院長卓榮泰出席慈月基金會第14屆南丁格爾獎頒獎典禮。（記者叢昌瑾攝）

2025/05/03 17:20

〔記者邱芷柔／台北報導〕台大醫院近日因鼠患問題，傳出護理師被要求協助環境整理，引發工會批評「護理師兼職抓老鼠」相當荒謬，雖然院方澄清並非針對護理人員，也未要求抓老鼠，事件仍引發熱議。行政院長卓榮泰今（3日）強調，護理人員應專注本職，不應常態性從事清潔工作，「如果嚴重的話，醫院降級都有可能！」

行政院長卓榮泰今天出席「第14屆南丁格爾獎頒獎典禮」，致詞除表達對得獎護理師的肯定，也強調政府對護理專業的重視，他也提到，護理人員不應從事清潔等非本職工作，若醫院將此常態化，「嚴重的話，降級都有可能！」

請繼續往下閱讀...

卓榮泰日前在立院答詢時責成衛福部，一個月內全面盤點全國醫療院所是否普遍存在護理師從事非本職工作的情形，並檢討相關制度與資源配置。對此衛福部長邱泰源今天受訪時回應，「已要求各個醫院不能有這樣的事情發生，我們也會積極監測。」

邱泰源提到，每一個醫事人員都有他的專業，在整個醫院團隊裡面，大家各盡職守，「我們不能容許讓專業人員去做非專業的事情。」尤其護理人員工作強度極高，一頓飯有時候要吃3次才能吃把飯完，但他也替台大澄清，院方是要求所有同仁，不只護理師、也包括住院醫師等，在用餐後自理環境，「不是要大家去抓老鼠」。

至於是否將「護理人員從事非本職工作」納入醫院評鑑指標，邱泰源表示，相關項目本就包含在制度中，評鑑過程中會透過與各層級人員訪談，包括基層護理人員，深入了解實際工作內容與人力配置狀況，他強調，「這部分一定會看到」，衛福部也會持續監督。

衛福部長邱泰源出席慈月基金會第14屆南丁格爾獎頒獎典禮，並接受媒體訪問。（記者叢昌瑾攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法