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    罷免二階連署送件！ 他曝魯明哲背景：幾乎不可能完成的任務

    桃園市第3選區立委魯明哲。（資料照）

    桃園市第3選區立委魯明哲。（資料照）

    2025/05/03 17:20

    劉家凱／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕罷免桃園市第3選區立委魯明哲團隊，今天將第二階段連署書送交桃園市選舉委員會，法定門檻連署為3萬112件，收件3萬6316份，距離安全門檻還需要2000份。議員余信憲在臉書PO文，分析魯明哲的背景表示：「這根本是一場幾乎不可能完成的任務，但中壢罷團們辦到了！」

    罷免桃園市第3選區立委魯明哲團隊，今天將第二階段連署書送交桃園市選舉委員會。第3選區領銜人羅怡雯表示，法定門檻連署為3萬112件，收件3萬6316份，距離安全門檻還需要2000份，強調會繼續收連署書直到選委會告知需要補件。

    余信憲今日在臉書PO文表示，魯明哲罷免案正式進入第二階段送件。講白了，這根本是一場「幾乎不可能完成的任務」，但中壢罷團們辦到了！「要知道，魯明哲在中壢是什麼咖？他在地方混了二十幾年，當過四屆議員、還曾經是中壢市長，而且其中一次議員選舉還是最高票當選。他的人脈、資源、樁腳、老關係一堆，特別是眷村那一票，第一代支持他的比例超過八成，根本藍到出汁。你在中壢問十個人，至少九個知道魯明哲。」

    余信憲說，這次中壢罷團能在法定期限內衝破門檻，這不是奇蹟，是血汗、淚水和被罵被恐嚇換來的。罷免團隊真的吃了太多苦，白天頂著太陽掃街，晚上還得處理一堆情緒勒索、冷嘲熱諷，甚至人身威脅，這些都不稀奇。

    但中壢罷團們沒有退，沒有怕，因為中壢罷團們知道，這是一場公民的戰役。現在雖然進入送件階段，但中壢罷團還會繼續收件、持續備份，以防萬一。「這場戰爭還沒結束，我們一步都不會鬆懈。這不是結束，是另一個階段的開始。」

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