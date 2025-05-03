朱立倫稱北市藍委罷免民調樂觀 趙少康：安慰自己而已

趙少康說，民調完全不能看，還是要站出來投票，在家做民調不足以恃之，安慰自己而已。（記者甘孟霖攝）

2025/05/03 16:48

〔記者甘孟霖／台北報導〕大罷免情勢白熱化，國民黨主席朱立倫昨（2日）透露，根據國民黨的黨內民調，5位台北市藍委都很安全。對此，前中廣董事長趙少康今表示，民調完全不能看，還是要站出來投票，在家做民調不足以恃之，安慰自己而已；國民黨北市黨部代理主委、北市議會議長戴錫欽也表示，民調沒辦法完全信任，不能掉以輕心。

趙少康今赴北市青年公園聲援罷免綠委吳沛憶團隊「憶事吳成」，會前受訪表示，民調完全不能看，先前公投民調大家都表態不要吃萊豬，結果卻相反，民調是家裡做的，那都不足以恃之，安慰自己而以啦，站出來的投票才是真的；民進黨仇恨動員罷免，很容易就能達到25%門檻，要反制必須要站出來實際投票支持。

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他也說，針對現在被調查的黨工，黨部也要給予關懷支持，對於宣布退出罷免綠委吳思瑤領銜的張克晉，也要努力去挽回，幫忙找律師。

同台的戴錫欽也說，民調看起來狀況還算樂觀，但面對執政黨鋪天蓋地的惡質手法，完全不能夠掉以輕心，任何民調就是參考用，還是要堅持到最後一刻；如果國民黨動員力度不夠，支持者沒有出來投票，藍委還是岌岌可危，完全沒有樂觀的本錢；針對挽回張克晉，也會持續來努力溝通。

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