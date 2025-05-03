美官員提醒注意國防預算 王定宇籲勿杯葛特別預算展現團結

台美國會議員聯誼會組團訪美，團長、立委王定宇3日直播，透露美方官員當面提醒的相關內容。（圖取自王定宇直播）

2025/05/03 18:05

〔記者方瑋立／台北報導〕台美國會議員聯誼會組團訪美推動國會外交，團長、立委王定宇今天（3日）投過社群直播透露，有美國國防相關官員當面提醒，應注意國防安全預算的刪減、凍，「沒有國家會願意為不重視自己國安的國家賣命」。

王定宇強調，已向美方表達，攸關特別預算的「特別條例」順利付委，展現台灣對抵抗中共侵略、國家安全的跨黨派一致性承諾。但他也呼籲，期望與會在野黨國會領袖能夠回到台灣發揮影響力，不要讓特別預算或相關安全預算遭受杯葛，每刪、凍一分錢，不僅實質影響國安，更會向國際傳達錯誤訊息。

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王定宇與榮譽團長、立法院副院長江啟臣，率國民黨立委張智倫、黃健豪、民眾黨立委林憶君，以及民進黨立委邱議瑩、張雅琳自4月底至5月2日訪美進行國會外交。王定宇指出，期間已「見到該見的人」，也傳達了該傳達的訊息，對象包括商務部、國安國防官員、行政部門等，層級不低，但詳情基於台美交流互信基礎不便透露；同時也接觸了美國共和黨重要智庫傳統基金會（Heritage Foundation）。

由於時值行政院所提4100億「特別條例」順利付委，王定宇指出，也藉機向美方表達，台灣抵抗中共侵略、對國家安全的承諾，至少出訪的三個政黨代表展現出一致性的承諾。王定宇強調，個人希望訪團展現出台灣朝野政黨是能夠合作的，因此特別請江啟臣擔任榮譽團長，期間雖然展現出政黨不同，但所服務的國家、人民是一致的態度，他給予訪團成員高度正面肯定。

不過，王定宇透露，有美國國防相關官員當面提醒，台灣國會對於國防安全預算的刪減、凍結要特別注意，「沒有一個國家會願意為一個不重視自己國家安全、不重視自己安全承諾的國家去賣命」，也特別指出國務院的助卿（同次長等級），非常關心台灣朝野對特別預算、特別條例的態度。

王定宇認為，這個態度是對的，台灣的安全是我們的事情，如果自己都不在意，怎麼期望盟友為你的安全掛念？王指出，訪團除向美方官員表達跨黨派對國防安全的支持與認同外，王定宇也呼籲，與會在野黨的國會領袖，能夠回到台灣發揮影響力。

王定宇呼籲，不要讓台灣的特別預算或相關安全預算遭受到政黨杯葛，因為每刪一分錢、每凍結一部分，不僅實質影響我們國家安全，更重要的是向國際社會傳遞出，台灣內部對國安不重視的態度，這對台灣而言，是非常重要的事情。

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