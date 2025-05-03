林志潔服務處支援收「瑩」：罷免徐欣瑩差3000份 林思銘差1000份

支援新竹縣罷免行動！新竹市雙罷免總部發言人林志潔的服務處這幾天動員志工手工包裝1萬5千份的連署包，支援新竹縣的罷免連署行動。（記者洪美秀攝）

2025/05/03 17:53

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市雙罷免總部預計明天（4日）送出二階連署書，雙罷總部發言人、陽明交大法律學者林志潔服務處前天起支援新竹縣罷免團體手工包裝「連署包」共1萬5千份。林志潔說，數10名志工已送出5千份連署包到新竹縣，期透過支援新竹縣罷免行動，號召新竹人一起罷起來，目前竹一區徐欣瑩差3000份，竹二區林思銘差1000份。

林志潔說，新竹市二階收件初步完成，收到新竹縣竹一和竹二罷免團體的緊急拜託，過去幾天，服務處全體動員，幫忙新竹縣兩區域製作連署包，每天志工人次高達25人，連國三同學都來幫忙，總計要包裝1萬5千份，供新竹縣罷免團體使用，現在還在努力製作中。

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她也籲大家支援前線，罷免初期辦理宣講活動是有用的，但到最後衝刺階段，需要做實事下苦功，要一步一腳印去請託去連署，因此連署包的罷免套組非常需要。因此支援新竹縣，目前竹一差3000份，竹二僅差1000份，請新竹縣民站出來保護家園。

林志潔說，她沒有黨公職，服務處也未收受任何政黨資金，所有志工均無償無給無私付出，籲支援新竹縣，讓新竹縣市4個罷免都能衝過二階連署。

支援新竹縣罷免行動！新竹市雙罷免總部發言人林志潔的服務處這幾天動員志工手工包裝1萬5千份的連署包，支援新竹縣的罷免連署行動。（記者洪美秀攝）

支援新竹縣罷免行動！新竹市雙罷免總部發言人林志潔的服務處這幾天動員志工手工包裝1萬5千份的連署包，支援新竹縣的罷免連署行動。（記者洪美秀攝）

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