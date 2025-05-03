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    黃金週末拚下去！罷免楊瓊瓔2階差1500份 林楚茵喊話「請鄉親勇敢連署」

    立法委員林楚茵（中）至台中力挺大罷免，呼籲潭雅神后的鄉親一起勇敢連署。 （記者張軒哲攝）

    立法委員林楚茵（中）至台中力挺大罷免，呼籲潭雅神后的鄉親一起勇敢連署。 （記者張軒哲攝）

    2025/05/03 16:23

    〔記者張軒哲／台中報導〕大罷免第2階連署最後倒數，「中三拒瓔」罷免楊瓊瓔志工衝刺至今日，連署書只差約1500份，在交件截止日前最後黃金週末，立委林楚茵陪同公民媽媽一同車掃，呼籲潭雅神后的鄉親一起勇敢連署，挺身而出成為這股「溫柔的力量」最強大的後盾！

    車隊今日下午由市議員周永鴻神岡服務處出發，繞行至市議員蕭隆澤潭子服務處。林楚茵說，這次全國罷免不適任親共立委的浪潮中，主力以女性為主。而中三罷團志工主力也是女性，當中還有多位媽媽。她們溫柔但意志堅定，看似柔弱但文武兼備，重要的是，她們為了守護中三、守護母親台灣，勇往直前沒有畏懼，看到許多女性志工為了罷免，在街頭被辱罵，自己看了很不忍，這次來到台中相挺，這次罷免因為是愛台灣、愛家人，希望這次大罷免、大成功。

    「中三拒瓔」罷團發言人Connie表示，目前連署份數，大約距離門檻只差1500份，志工也是在各地收件，有信心在5月6日送件截止日跨過門檻。

    立委林楚茵（右）陪同中三拒瓔罷團發言人Connie掃街。（記者張軒哲攝）

    立委林楚茵（右）陪同中三拒瓔罷團發言人Connie掃街。（記者張軒哲攝）

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