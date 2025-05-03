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    離任前獲我國贈勳 巴拉圭大使費卡洛：續以台灣友人身分發聲

    外交部長林佳龍代表台灣政府頒贈「大綬景星勳章」予巴拉圭共和國駐台大使費卡洛（Carlos José Fleitas Rodríguez）。（外交部提供）

    外交部長林佳龍代表台灣政府頒贈「大綬景星勳章」予巴拉圭共和國駐台大使費卡洛（Carlos José Fleitas Rodríguez）。（外交部提供）

    2025/05/03 17:17

    〔記者方瑋立／台北報導〕外交部長林佳龍昨（2）日代表我國政府於外交部頒贈「大綬景星勳章」給即將離任的巴拉圭共和國駐台大使費卡洛（Carlos José Fleitas Rodríguez），以表彰其任內堅定支持台灣國際參與，並致力深化台巴邦誼的卓越貢獻。

    費卡洛致詞首先感謝台灣政府及社會各界在其任內鼎力相助，強調巴拉圭堅守與台灣邦誼是站在歷史正確道路上；台巴兄弟之邦以追求自由、保障人權及捍衛主權等民主價值為基石，彼此合作追求進步與繁榮，並且深切感謝台灣多年來協助巴國推動各項國家建設，返國後將持續堅定支持台灣的國際參與，並以台灣友人身分繼續為我發聲。

    外交部說明，巴拉圭是我國在南美洲的重要友邦，多年來在各種國際場域堅定聲援我國際參與，兩國在各領域合作緊密，雙方高層互訪、經貿、教育及科技等交流至為密切，合作成果廣獲巴國政府及人民肯定。

    林佳龍致詞表示，特別感謝費卡洛大使駐台近3年期間，成功促成台巴兩國高層互訪，包括總統賴清德於2023年以總統特使身分率團赴巴國參加貝尼亞總統（Santiago Peña）的就職典禮、貝尼亞總統則於2023年及2024年連續兩年率團訪台，對於厚植台巴雙邊高層情誼及深化兩國邦誼貢獻良多。

    林佳龍說，台灣與巴拉圭共和國均崇尚民主和平價值，自1957年建交以來，兩國秉持追求自由與公義的共同理念，維持密切友好的合作關係，成果廣受肯定與讚揚，雙方情誼日臻篤睦，未來我國將在總合外交架構下積極推動榮邦計畫，持續創造兩國互利共榮。

    外交部政務次長陳明祺在贈勳典禮後，代表外交部款宴費卡洛，向其駐節台灣期間致力鞏固台巴邦誼所作的貢獻表達崇高敬意。

    外交部政務次長陳明祺（右）在贈勳典禮後，代表外交部款宴巴國大使費卡洛（左），向其駐節台灣期間致力鞏固台巴邦誼所作的貢獻表達崇高敬意。（外交部提供）

    外交部政務次長陳明祺（右）在贈勳典禮後，代表外交部款宴巴國大使費卡洛（左），向其駐節台灣期間致力鞏固台巴邦誼所作的貢獻表達崇高敬意。（外交部提供）

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