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    首頁　>　政治

    罷傅連署送件32766份 傅崐萁回花蓮喊：今年不曉得是不是要被消滅

    花蓮縣壽豐鄉農會舉辦果豔西瓜促銷活動，還有果豔西瓜寶寶，宣傳品牌滿20年，傅崐萁也和縣長太太徐榛蔚到場跑行程，鞏固基本盤。（花蓮縣政府提供）

    花蓮縣壽豐鄉農會舉辦果豔西瓜促銷活動，還有果豔西瓜寶寶，宣傳品牌滿20年，傅崐萁也和縣長太太徐榛蔚到場跑行程，鞏固基本盤。（花蓮縣政府提供）

    2025/05/03 16:20

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕國民黨立委傅崐萁的「豪宅小園丁」李慶隆昨天被北檢發布通緝，罷傅二階連署深夜在花蓮縣選委會點交完成，交件32766份。傅崐萁今天早上參加西瓜銷售活動時，向鄉親喊話，「我到底做錯什麼」，還提到「今年不曉得是不是就被消滅了」！

    傅崐萁負面新聞連連，大罷免又衝上全國達成率第一名，一到假日都會與縣長老婆徐榛蔚連袂跑花蓮地方行程，今天上午參加壽豐鄉農會的果豔西瓜20週年活動，他致詞時說沒兩句，立刻話鋒一轉，「徐榛蔚縣長室全台灣縣市長最不政治的」，但一再被國家機器攻擊抹黑！

    「礦石稅在花蓮貢獻很大」，傅崐萁心疼老婆被攻擊，強調「有這麼多社會福利和建設，還幫花蓮還債6、70億元，結果現在來罵我」，這是議會自己審議通過，送到財政部經濟部中央都有審議過關，卻被攻擊成這樣。

    傅崐萁接著痛批，「賴清德政府獨裁，買媒體網軍攻擊他，洗腦扭曲整個社會，不讓160億經費到地方來，為了這件事他一路被整肅、鋪天蓋地的罵、整個國家從上到下都被網軍攻擊，「被罵到沒有一處好」，被洗腦到「我們好像變成孩子的公敵」，但是「他如果不撐住，我們（國民黨）那些年輕的立委更慘，他們無法承受被罵一天，但他整整被罵超過4個月。

    傅崐萁說，現在小朋友、年輕人看到他「都以為他是在危害國家、危害社會」。他說，「不曉得到底做錯什麼」，花東快去年7月在立法院三讀通過，「崐萁該做的都在做」，「我今年，現在不曉得是不是就被他們消滅了」，接著立刻大開支票，「我明年還要推環島高鐵、後年要推國道6號」。

    當著鄉親的面，傅崐萁說，今年花蓮縣府總預算320多億元，明年會多了160億，有將近500億元，「這可以增加多少社會福利」？老人健保費、植牙通通政府支持，0到6歲國家養之外花蓮縣還要「加倍養」，還有輔導青年創業、青年購屋，這些都要做給花蓮人。

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