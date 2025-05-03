批蔣萬安拋下市政淪戰鬥藍 吳思瑤：帶頭違法民眾難接受

民進黨立委吳思瑤。（資料照）

2025/05/03 16:59

〔記者甘孟霖／台北報導〕2026地方選舉，民進黨台北市立委吳思瑤被認為是潛在挑戰現任國民黨籍台北市長蔣萬安人選之一，二人今（3日）在北投同台國際龍舟錦標賽龍舟點睛暨祭江大典。吳思瑤接受媒體訪問表示，蔣萬安近期人設翻轉，放著市政不管轉成戰鬥藍政治操作，還帶頭衝地檢署，讓大家難以接受，有機會會當面跟蔣萬安說請好好守護法治。

蔣萬安近期大改過去溫文儒雅形象，不僅多次於議會槓上民進黨籍議員，4月17日也帶頭衝台北地檢署，更拋出倒閣提議，引發熱烈討論。

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蔣萬安今至北投區洲美里屈原宮，出席台北國際龍舟錦標賽龍舟點睛暨祭江大典，吳思瑤也同台。吳會前接受媒體訪問表示，蔣萬安近期人設大翻轉，從溫和形象轉身成為戰鬥藍，放著市政不管參與政治操作，更讓大眾難以接受的是，首都市長帶頭違法衝北檢挑戰公權力，台灣是民主法治國家，奉公守法是基本，蔣萬安任何作為她都尊重，但一定要依法，尤其首都市長更是動見觀瞻。

媒體問是否親口跟蔣萬安表達？吳思瑤說二人不太有機會說到話，有機會的話會先聊聊市政，在北投、天母還有很多建設需要市府加把勁，還有時間的話，她身為台北市民應該有資格，會向蔣萬安表達要守好法治。

針對罷免案，吳思瑤表示，尊重個別政治工作者罷免的權力，但呼籲民主不容造假，任何行為一定要依法，而她每天也都競競業業，不僅顧好問政，身為黨團幹事長也要領導黨團，與台灣人民一起守護民主。

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