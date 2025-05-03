盧秀燕不滿打壓罷免發金句！卓冠廷虧「死亡連署鼻祖喊要打詐？」

國民黨台中市黨部涉幽靈連署被搜索、２人聲押，盧秀燕批中央運用司法對罷免發起方，調查、審判、羈押，「我覺的都太過份了！」（記者蔡淑媛攝）

2025/05/03 17:02

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕檢調追查全台死亡、偽冒罷免連署案，台中市黨部昨遭搜索，包括書記長等9人列被告，今晨2人被聲押，對此，台中市長盧秀說，與其用司法打壓罷免民主運動，不如好好打詐。新北市議員卓冠廷則舉2018年盧秀燕領銜的反空汙連署表示，「死亡連署鼻祖現在喊要打詐？」

盧秀燕今天在中國醫藥大學美術館動土典禮會後受訪表示，在罷免運動發起一方，不論是公民團體、政黨，沒有調查個資的權力，只有選委會，戶政機關，因此司法要求發起方，不論是個人、團體、政黨要負責，何其沈重。

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盧秀燕又說，罷免成案，戶政機關已經剔除不正確資料，包括死亡、未成年、外國人或資料不確實，對罷免案成立也不影響，因此，她覺得如果中央運用司法對罷免運動發起一方，對個人、團體或政黨，使用司法調查、審判、羈押，她覺得都太過份了。她也認為，動用國家司法打壓罷免民主運動，不如好好打詐，讓人民的生命跟財產獲得保障。

對此，卓冠廷今日在臉書PO文質疑，「死亡連署鼻祖現在喊要打詐？」他表示，2018年盧秀燕領銜的反空汙連署，總共募集49萬7243份連署，卻有18萬2848份不合格，不合格率將近四成，其中有1萬1849份死亡連署！更有7萬7194份偽造連署！

卓冠廷批：「偽造文書就是詐騙！盧秀燕你當年7萬多份偽造文書？現在還有臉出來喊打詐？你就是該被打詐的首腦啦！」

卓冠廷說，時隔七年，盧秀燕遇到問題依然是打死不認、全推別人。國民黨更是絲毫不長進，死亡連署依舊、抄連署依舊。唯一改變的是騙了一批可割可棄的年輕人來當領銜人。

卓冠廷說，2018年盧秀燕領銜的反空汙連署，總共募集49萬7243份連署，卻有18萬2848份不合格，其中有1萬1849份死亡連署，更有7萬7194份偽造連署。（擷取自卓冠廷臉書）

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