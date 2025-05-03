搜索國民黨中市黨部聲押2黨工被盧秀燕批「過份」 中檢：攸關重大社會公益

台中地檢署搜索台中國民黨部聲押2黨工，盧秀燕今天怒批「過份」。（記者張蔡淑媛攝）

2025/05/03 15:22

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中地檢署偵辦幽靈連署案，本月2日指揮調查員搜索國民黨台中市黨部與清水、大雅黨部等8處所，傳喚台中市黨部書記長陳劍鋒等9名被告黨工，今天（3日）清晨當庭逮捕書記長陳劍鋒、第一組總幹事伍康龍，向法院聲請羈押禁見，其餘交保或請回，台中市長盧秀燕抨擊「過份」，不過，中檢的搜索偵辦理由，則是「此案事涉立委罷免提議程序的適法疑慮，攸關重大社會公益，受社會輿論廣泛矚目」。

此案源於罷免民進黨立委蔡其昌、何欣純的第一階段提議，竟有各83人與66人於「提議前死亡」，中央選委會向最高檢察署告發後，最高檢察署交台中地檢署偵查。

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參選國民黨主席呼聲極高的盧秀燕，今天參加中國醫藥大學美術館動土後受訪，她怒批中央運用司法對罷免發起方調查、審判、羈押，「我覺得都太過份了！」她強調，罷免運動發起的一方，不論是公民團體、政黨，沒有調查個資的權力，司法要求發起方，不論是個人、團體、政黨要負責，何其沈重？

盧秀燕還說，罷免成案，戶政機關已經剔除不正確資料，包括死亡、未成年、外國人或資料不確實，對罷免案成立也不影響，因此，她覺得如果中央運用司法對罷免運動發起一方，對個人、團體或政黨，使用司法調查、審判、羈押，她覺得都太過份了。

至於中檢的偵辦與搜索理由，是此案事涉立委罷免提議程序的適法疑慮，攸關重大社會公益，受社會輿論廣泛矚目，另外，聲押陳建鋒與伍康龍，則是兩人涉嫌刑法的偽造文書罪、個人資料保護法的非法利用個人資料、公職人員選舉罷免法的未經同意偽造、假冒提議等罪，且犯罪嫌疑重大，有勾串、滅證之虞與羈押的必要，當庭逮捕並向法院聲請羈押禁見。

國民黨台中市黨部書記者陳劍鋒昨天被檢調傳喚後，中檢今天當庭逮捕並聲請羈押禁見。（記者廖耀東攝）

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