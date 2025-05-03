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    賴苡任喊重新罷吳思瑤難 律師：作法自斃沒資格抱怨

    「地動刪瑤」召集人賴苡任（中）指出罷免團體遇到的難題。（擷取自賴苡任臉書直播）

    「地動刪瑤」召集人賴苡任（中）指出罷免團體遇到的難題。（擷取自賴苡任臉書直播）

    2025/05/03 16:46

    劉家凱／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕罷免民進黨立委吳思瑤案領銜人張克晉宣布退出，「地動刪瑤」召集人賴苡任指出罷免團體遇到的其中一個難題，如果放棄本次罷免案重新連署，適用的新修選罷法要求第1階段及第2階段都要附上身分證正反面影本，意思是新的罷免案連署難度增加。律師陳怡凱表示，誰都有資格抱怨惡法，唯獨作法自斃的一方例外。

    對於張克晉宣布退出，賴苡任昨（2）日在臉書PO文表示，如果放棄本次罷免案重新連署，會遇到以下困境。其中之一就是，新修的選罷法要求第1階段及第2階段都要附上身分證正反面影本，意思是新的罷免案幾乎不太可能街頭連署，只能選擇在總部室內連署，增加連署難度。

    律師陳怡凱在其粉專「一個律師的筆記本」PO文表示，早就已經有不知多少人講過，罷免連署強迫附身分證影本是不合理的惡法。打從一開始，這就是要故意製造技術障礙，提高人民行使罷免權的難度。何況對於掌握大量個資的造假者而言，實際上也沒什麼防偽效果。純粹是以防偽之名，行刁難之實。「話說回來，誰都有資格抱怨惡法，唯獨作法自斃的一方例外。」

    立法院去年三讀通過「公職人員選舉罷免法」部分條文修正案，實行後罷免案提議人及連署人應附國民身分證正、反面影本，內政部當時表示，在社會沒有共識下，修法將罷免連署條件加嚴，限制人民罷免權，未來罷免案提出之可能極低，內政部深表遺憾。

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