罷免桃3魯明哲、桃5呂玉玲二階連署送件 距安全門檻還需2000、4500份

罷免桃園市第五選區立委呂玉玲罷團二階連署，工作人員將連署書送至桃園市選委會。（記者謝武雄攝）

2025/05/03 14:26

〔記者謝武雄／桃園報導〕罷免桃園市第3選區立委魯明哲、第5選區立委呂玉玲團隊，今天將第二階段連署書送交桃園市選舉委員會；第3選區領銜人羅怡雯表示，法定門檻連署為3萬112件，收件3萬6316份，距離安全門檻還需要2000份；第5選區發言人Dora受訪表示，法定門檻連署要2萬8064件，收件3萬2062件，距離安全門檻還需要4500份；兩領銜人也強調會繼續收連署書直到選委會告知需要補件。

桃園市選委會表示，今天清點數量後，40天之內要完成查對，統一由中選會通知是否通過，補件日為通知後的10日為限，僅一次補件機會。

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桃三總召、桃五領銜Dora受訪時表示，首先要謝謝所有幫助罷團朋友，尤其是反共護台聯盟董事長曹興誠，還有桃園市民進黨黨部主委黃傅淑香及多位黨籍議員，從一階到送件前後歷經100多天，大家一路上跌跌撞撞，換了幾輪的志工，仍然互相扶持著走到現在，大家都辛苦了，要給自己一個最大的擁抱和掌聲。

Dora說，南桃園一直被視為國民黨的鐵票倉，這次罷免行動，就這樣靠著每個志工像螞蟻一樣走到街頭巷尾收集連署書，一路積沙成塔到現在，桃三送出了36316，桃五送出了32062份連署書。分別是120%和111%，距離安全門檻還有一段距離，桃三還需要2000份，桃五需要4500份。

她說，願意這樣篳路襤褸走到現在的志工們，心中的想法可能不盡相同，「但我相信都是心中懷有一份愛。不管是對台灣的愛，還是對下一代的愛，我知道我們都是心中有所愛，才紛紛義無反顧地站出來。我們站出來為的是保護我們的摯愛」。

她也提到，即使連署過程遇到恐嚇威脅，他們也從不退縮；唯一會害怕的就是天氣，「天氣代表我們的連署書數量會打對折」，甚至一整天掛蛋，最後要呼籲和拜託南桃園的朋友們，一人再拉5人，幫忙走過這最後一哩路，還各需要2000份和4500份，才能進入第三階投票。

罷免桃園市第五選區立委呂玉玲罷團二階連署，罷團至桃園市選委會送件。（記者謝武雄攝）

罷免桃園市第三選區立委魯明哲罷團二階連署，罷團至桃園市選委會送件。（記者謝武雄攝）

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