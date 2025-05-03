日本自民黨青年局訪民進黨中央黨部 林右昌：盼建立頻繁互訪機制

日本自民黨青年局昨天（2日）拜會民進黨中央黨部，聚焦台灣和日本的社會福利、健保制度、教育文化及產業交流等議題。（圖由民進黨提供）

2025/05/03 14:17

〔記者陳政宇／台北報導〕日本自民黨青年局昨天（2日）拜會民進黨中央黨部，聚焦台灣和日本的社會福利、健保制度、教育文化及產業交流等議題。民進黨秘書長林右昌表示，台日雙方交流至關重要，民進黨主席賴清德指示成立青年局，就是希望建立自民黨與民進黨兩黨制度性的交流，此次會面只是開端，希望雙方未來能建立更頻繁的互訪與交流機制。

民進黨今（3日）說明，日本自民黨青年局長、眾議員中曾根康隆，昨率青年局幹部眾議員平沼正二郎、參議員神谷政幸、眾議員根本拓、眾議員福田Kaoru等人前往拜訪。民進黨方面由林右昌率領甫於4月成立的民進黨青年局幹部，包含青年局長、立委陳冠廷，執行副局長、立委吳沛憶及黃捷，副局長、立委蔡易餘，新北市議員山田摩衣、台南市議員沈震東、高雄市議員鄭孟洳等人接待。

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林右昌表示，他去年12月代表賴清德前往日本自民黨總部，與中曾根康隆及青年局幹部交流成果豐碩，回台後也在賴主席支持下，於上個月正式成立民進黨青年局，很高興能在民進黨中央黨部見證自民黨與民進黨的青年局第一次正式會面的歷史時刻。

中曾根康隆則談到，民進黨與自民黨同為執政黨，面臨當前區域安全局勢的考驗，也同樣在處理許多國內政治所面臨的共同課題。雙方成員都是要承擔台灣及日本未來的世代，透過青年局的平台多所交流，將有於雙方在政策及議題上的經驗交換。

中曾根康隆強調，2025年是台日執政黨青年局「交流元年」，期待未來兩黨在各項議題上，加強互動、緊密交流，深化台日關係，也邀請民進黨青年局率團訪日。

陳冠廷指出，自民黨青年局歷史悠久，不僅是培育未來領袖的搖籃，更是數十年來鞏固台日之間特殊情誼、扮演溝通角色的關鍵力量；民進黨新成立的青年局學習日方的寶貴經驗，與年輕世代的政治領袖建立坦誠的對話與真摯的友誼，以及更緊密、常態化、機制化的對等交流關係。

日本自民黨青年局昨天（2日）拜會民進黨中央黨部，由今年4月成立的民進黨青年局幹部等人接待。（圖由民進黨提供）

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