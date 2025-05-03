盧秀燕稱打壓罷免不如好好打詐 沈伯洋：搜查偽造文書就是打詐

台中市長盧秀燕。（資料照）

2025/05/03 16:40

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕檢調追查全台死亡、偽冒罷免連署案，國民黨台中市黨部昨遭搜索，今晨2人被聲押，對此，台中市長盧秀燕說，與其用司法打壓罷免民主運動，不如好好打詐。立委沈伯洋則說：「搜查偽造文書就是打詐啊。」

盧秀燕今天中國醫藥大學美術館動土典禮會後受訪表示，在罷免運動發起一方，不論是公民團體、政黨，沒有調查個資的權利，只有選委會，戶政機關，因此司法要求發起方，不論是個人、團體、政黨要負責，何其沈重。

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盧秀燕又說，罷免成案，戶政機關已經剔除不正確資料，包括死亡、未成年、外國人或資料不確實，對罷免案成立也不影響，因此，她覺得如果中央運用司法對罷免運動發起一方，對個人、團體或政黨，使用司法調查、審判、羈押，她覺得都太過份了。她也認為，動用國家司法打壓罷免民主運動，不如好好打詐，讓人民的生命跟財產獲得保障。

對此，沈伯洋今日在臉書PO文質疑：「搜查偽造文書就是打詐啊。誤導選委會、冒名、偽造簽名等等，不都是詐術嗎？等於國會最大黨帶頭詐騙耶。所以現在是說，國民黨的詐不能打嗎？還是說你們那個不是偽造文書，是變魔術？」

沈伯洋說，講正經的，國民黨的詐不是詐欺取財，因為罷免的利益不是財產的利益。但是，國民黨的詐欺，毀掉的是整個國家和民主制度。民主被詐，是國家倒退。

最後他也宣傳：「台中罷免，有請大家幫忙了！都還很缺票，中二顏寬恒、中三楊瓊瓔，最後兩三天，都差臨門一腳！」

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