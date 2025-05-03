出席嘉義同鄉會 卓榮泰：推動台灣無人機民主供應鏈

行政院長卓榮泰（前排中）今（3）日出席社團法人新北市嘉義同鄉會第12屆理事長、理監事暨顧問就職典禮。（記者黃子暘攝）

2025/05/03 13:41

〔記者黃子暘／新北報導〕行政院長卓榮泰今（3）日出席社團法人新北市嘉義同鄉會第12屆理事長、理監事暨顧問就職典禮，卓榮泰表示，總統賴清德秉持均衡治國理念，不過，對嘉義縣的投資計畫更為豐富、前瞻，政府將嘉義、台南、高雄、屏東列為「大南方新矽谷」，在嘉義地區建置亞洲無人機AI創新應用研發中心，推動台灣成為無人機民主供應鏈一環，在世界佔有一席之地，鼓勵嘉義鄉親從事相關行業者都勇敢加入，一起成為國家隊。

卓榮泰說，在台灣6大產業生活區的治理計畫當中，嘉南高屏列為大南方新矽谷，將來會與桃竹苗大矽谷成為台灣的2大核心兩大引擎，帶動台灣的高科技發展；政府在新矽谷投資了許多力量在半導體、資通訊、資安以及大健康產業，還有車用零組件、智慧農業、淨零綠能、傳統金屬加工，其中也包括非常特殊的一項就是無人機。

請繼續往下閱讀...

卓榮泰指出，政府利用原本沒怎麼發揮作用的國立體育大學嘉義校區建置亞創中心，發展為無人機工程的第一館，發展速度、方向均獲多方肯定，許多廠商爭相進入，政府將在利用周遭的大同技術學院太保校區開闢亞創中心第2館；待合作起來，亞創中心將會更具成型，有賴經濟部、中央研究院、嘉義縣政府、國立虎尾科技大學等單位協力投入，且無人機產業也是軍工產業的一環，符合賴清德的「5大信賴產業」。

「現在的無人機產業，除了美國以外就是中國，一個是昂貴，一個是不可靠」，卓榮泰說，只有台灣發展出來的「緋紅供應鏈」將來成為民主供應鏈時，台灣將會再在世界站上一席之地，因此無人機產業對台灣來說是特殊的，對世界而言是需要的，希望嘉義鄉親一起努力這樣的光輝、驕傲留在嘉義，在世界上發出成功訊號，相關產業也要勇於加入成為國家隊，未來在產業發展、國防自主以及民主供應鏈三大目標之下，政府會全力推動大南方新矽谷。

卓榮泰也表示，感謝旅居各地的同鄉會成員對台灣經濟、社會繁榮進步、公益做出巨大貢獻，令人敬佩，中華民國台灣國家進步的腳步不能沒有嘉義同鄉的加入，勉勵鄉親發揮帶頭作用一起努力。

行政院長卓榮泰（右）今（3）日出席社團法人新北市嘉義同鄉會第12屆理事長、理監事暨顧問就職典禮。（記者黃子暘攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法