控竹市詐騙橫行、暴力討債政商黑影 林志潔、戴振博籲市民站出來改變

新竹市雙罷免總部發言人林志潔（右）與領銜人戴振博（左）控竹市暴力討債橫行、政商勢力包庇誰之過？（記者洪美秀攝）

2025/05/03 17:28

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市雙罷免高虹安、鄭正鈐二階連署即將在明天（4日）送件，新竹市雙罷總部發言人林志潔與領銜人戴振博今天痛批，新竹市成為詐騙與暴力討債犯罪溫床，市府主政不力、政商勾結包庇黑勢力，「科技首都治安堪慮，新竹人還能再忍多久？」

林志潔說，在高虹安擔任市長期間，新竹市詐騙發生率居全國之冠。根據內政部警政署165打詐儀表板資料顯示，2024年竹市每10萬人發生詐騙案件高達505件，2025年僅1月到4月就累計308件/10萬人，保守預估全年將超過850件/10萬人，遠高於全國平均。

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而市府打詐無力，2024年8月到12月期間，新竹市阻詐金額僅1億3957萬元，遠低於六都。詐騙金額損失也驚人，僅2025年1月竹市即損失5804.5萬元，累計1至4月損失金額超過1.8億元。

林志潔質疑，部分政治人物與可疑場所的密切關係，可能與新竹市暴力討債案件頻傳脫不了關係。其中，紅娥養生館自2023年5月開幕以來，背後疑似倚賴強大政商勢力撐腰，不僅經營養生館及超市，實則涉嫌高利貸、暴力討債、組織犯罪掩護。

她說，養生館老闆娘何氏卿自稱是中華神龍的顧問，還是新住民人權承展望協會的新竹會長，卻與國民黨籍立委鄭正鈐關係密切，並且長期經營越南人力仲介和地下金融，更動員人力參加藍白426凱道集會。另外，鄭正鈐國會辦公室執行長，身兼人力仲介公司董事長，是否兩者有關？有無涉及非法仲介、剝削外籍勞工甚至人口販運？

林志潔說，移工們可能在高壓環境下遭到經濟剝削、暴力威脅甚至遭利用成為詐團人頭。尤其何氏卿前科累累，有受害者向她求助說，之前在台北就被何氏卿詐騙，沒想到何氏卿在竹市另起爐灶，而何氏卿幫鄭正鈐動員反罷免，讓人質疑鄭正鈐可能是幕後黑手？目前已將相關事證向勞動部檢舉，並協助受害者進行法律求償與司法程序。

戴振博呼籲市民正視治安危機、關注地方政治結構中的黑影。暴力討債、詐騙橫行不是偶然，而是制度失靈與政商掛勾的惡果。籲市民拒絕沉默，站出來改變城市。

警方說，已進行了解調查。鄭正鈐辦公室則強調對養生館一事一概不知情，也籲司法調查。

新竹市雙罷免總部發言人林志潔（左）與領銜人戴振博（右）呼籲市民站出來拒絕沉默及改變城市。（記者洪美秀攝）

新竹市雙罷免總部發言人林志潔控竹市暴力討債橫行、政商勢力包庇。（記者洪美秀攝）

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