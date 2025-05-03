索馬利亞配合中國禁台護照 林佳龍啟動專案聯合友台力量反制

外交部。（資料照）

2025/05/03 14:02

〔記者方瑋立／台北報導〕索馬利亞近日以「聯大第2758號決議」和「堅持『一個中國』原則」為由，宣布持台灣護照和相關證件不得進出及過境索馬利亞。涉外官員表示，外交部長林佳龍指示啟動專案應對，進一步強化文宣與遊說行動，全力備戰並回應中國扭曲「2758號決議」與「一中原則」的法律戰。

索馬利亞民航局4月30日以「聯大第2758號決議」和「堅持『一個中國』原則」為由，宣布持台灣護照和相關旅行證件不得進出及過境索馬利亞，目前「國際航空運輸協會」（IATA） 已配合索馬利亞政府要求，系統上顯示持台灣護照無法通行。外交部對此已表達嚴正抗議，並呼籲國人在該公告撤銷前，暫勿前往索馬利亞聯邦及索馬利蘭共和國。

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面對索馬利亞以聯大第2758號決議和「一中原則」，粗暴限制台灣護照出入、拘束人民旅行自由的作為，涉外官員表示，事發當時正在我非洲友邦史瓦帝尼訪問的外交部長林佳龍，隨即指示外交部成立因應小組，積極應對新型態打壓，由於索馬利亞的限制令明顯違反人身自由的普世價值，除表達嚴正抗議，外交部也和索馬利蘭政府共同洽請美國在內等理念相近國家和國際民航組織（ICAO）等單位採取具體行動，為台灣發聲。

官員指出，美國聯邦眾議員帝芬尼（Tom Tiffany）與奧格茲（Andy Ogles）已在1日聯名致函索馬利亞駐美大使，對此事表達嚴正關切，並警告索馬利亞若不撤銷決定恐面臨「嚴重報復性後果」。

涉外官員指出，事件發生後，中國外交部在記者會上公開「高度讚賞」索馬利亞禁止台灣人民入境的舉措，無疑坐實中國為此次索馬利亞打壓台灣的幕後推手。他表示，中國近年來持續曲解聯大第2758號決議，企圖壓縮台灣國際空間，去年南非政府也曾援引相同理由，施壓我駐南非代表處遷離首都，但在台灣堅守立場、民主國家政要陸續為台發聲下，南非代表處挺過兩次南非政府單方面要求的搬遷期限，至今仍正常運作。

前述官員表示，面對索馬利亞的打壓，台灣將積極爭取國際友台力量聲援，持續反制中國削弱台灣國際地位的企圖。官員進一步並指出，美國近期在聯合國安理會首度嚴詞批評中國誤用聯大第2758號決議，企圖孤立台灣曲解他國政策，意圖限縮各國自由選擇的權利，美方並強調該決議從未排除台灣參與聯合國體系與其他多邊論壇。

官員強調，近年來多國行政與立法機關更加積極表態，陸續通過決議或動議反對中國對聯大第2758號決議的錯誤詮釋，在林佳龍指示下，外交部與駐外館處也進一步強化文宣與遊說行動，全力備戰並回應中國的法律戰。

索馬利亞政府禁止我國護照出入境的作為，連帶影響台灣在東非地區的友好國家、與索馬利亞存在主權爭議的索馬利蘭共和國。台灣與索馬利蘭長期在教育、醫療、資通訊、安全、能源與礦業等領域展開多項合作計畫，包括援建索馬利蘭首都的「台灣大道」、索京政府醫院的「台灣醫學中心」，都獲得當地社會高度肯定。

今年3月間，索馬利蘭新任駐台代表加拉爾（Mahmoud Adam Jama Galaal）拜會林佳龍，更轉交索國總統艾萊曼（Abdirahman Mohamed Abdullahi）致總統賴清德的親簽信函，感謝台灣去年12月派遣特使赴索國參加新任總統就職典禮。

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