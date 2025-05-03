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    警告索馬利亞！美眾議員：勿配合中國打壓台灣

    美國聯邦眾議員帝芬尼（Tom Tiffany）。（美聯社資料照）

    美國聯邦眾議員帝芬尼（Tom Tiffany）。（美聯社資料照）

    2025/05/03 13:26

    〔記者方瑋立／台北報導〕美國聯邦眾議員帝芬尼（Tom Tiffany）與奧格茲（Andy Ogles）聯名致函索馬利亞駐美大使 Dahir Hassan Abdi，就索馬利亞當局片面決定將台灣護照視為無效一事表達嚴正關切，並稱索馬利亞該項指令「無疑是在中國堅持下所做出的決定」。

    此2名議員是在美國時間1日聯名致函索馬利亞駐美大使，信中表示對索馬利亞政府的片面決定表達嚴正關切，並表示「該項指令毫無疑問是在中國堅持下所發布」。帝芬尼與奧格茲並警告，索馬利亞此舉可能對索國政府及所有在美國的索國人民帶來「嚴重報復性後果」，包括那些持「暫時保護身分」（Temporary Protected Status）、持簽證或假釋者，美國政府不僅可以取消前述人士目前享有之地位，並將他們迅速遣返索馬利亞外，還擁有其他多項可運用的措施。

    聯名函中提及，其他手段還包括立即暫停向所有索馬利亞公民發放美國簽證、禁止承認索馬利亞護照赴美或過境美國、停止未來所有美國對索馬利亞之雙邊援助、關閉索馬利亞駐美位於華盛頓的大使館並驅逐其官員，甚至暫停美索外交關係等。

    2人更提到，若索馬利亞政府執意淪為中國共產黨的附庸，美國便無理由再假裝索馬利亞是一個獨立、合法或值得美國承認的政府。最後，2人敦促索馬利亞政府立即採取作為，撒銷有關台灣護照有效性這項武斷且被誤導的決定，以避免前述潛在的報復措施。

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