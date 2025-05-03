馬場町獻花緬懷白恐受難者 家屬藍芸若盼有生之年見台灣人團結

519行動組合、辜寬敏基金會今天舉辦「悲情水岸Ubike導覽活動」，自台北市大稻埕水門出發，沿途經馬場町紀念公園獻花，再至景美人權園區。（記者李文馨攝）

2025/05/03 13:37

〔記者李文馨／台北報導〕519行動組合、辜寬敏基金會3月起舉行白色恐怖記憶系列活動，今天上午至馬場町公園獻花。政治受難者家屬藍芸若哽咽地說，她74年前失去父親，母親則因「知匪不報」被關進綠島，她期待在有生之年看到台灣人團結，讓台灣成為真正自由民主的樂土。

519行動組合、辜寬敏基金會今天舉辦「悲情水岸Ubike導覽活動」，以騎自行車巡禮的模式走讀不義遺址，自台北市大稻埕水門出發，沿途經馬場町紀念公園獻花，再至景美人權園區。包含民進黨立委范雲、前立委林昶佐、台北市議員苗博雅、林亮君，以及基金會副董事長林宜正、歷史作家戴寶村、政治受難者家屬藍芸若等人出席獻花儀式。

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受難者家屬藍芸若說，她今天在這裡內心百感交集，她的父親藍明谷是基隆中學光明報事件的受害者，母親藍張阿冬則因「知匪不報」被監禁在綠島一年多。她說，台灣現在被無恥背骨的藍白政客踐踏摧殘，罔顧兩蔣當年信誓旦旦要反攻大陸，現在卻甘願向中共輸誠，被其在幕後操縱。

「國家內部不能團結一致對外，如何對抗虎視眈眈的中共？」藍芸若哽咽地說，身為一位在74年前失去父親的政治受難者二代，她期待在離開人世之前，能看到台灣人民團結一致，讓台灣成為一個真正自由與民主的樂土。

立委范雲提到，她近期去智利做政黨外交，特地參觀了轉型正義的人權館，館內的天井放著受難者的照片，並設有數位查詢系統，只要輸入受難者的名字，就會顯示生平介紹，包括興趣、生活等；導覽員說，希望大家記住的不只是受難者遇害的那一刻和原因，而是記得他活著的時候是怎樣的一個人。

議員苗博雅表示，如果知道的歷史都是偽造虛假，當然無法從中得到進步與學習。她強調，中國近年對台灣野心越來越大，現在有些人為政治需求，以驚人速度扭曲歷史，包含獨裁者政黨變成民主政治的參與者後，開始指控執政黨是獨裁者，或是獨裁者後代取得權力後，選擇性扭曲歷史，因此必須思考台灣民主如何走得更快、更穩健。

議員林亮君則說，在威權加害者尚未真心誠意道歉前，沒有資格對台灣民主頤指氣使、指指點點，指控他人獨裁，期盼大家共同努力。

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