大罷免進入深水區 國民黨針對防守、攻擊採不同策略

因應大罷免開始進入深水區，國民黨針對「防守區（罷藍）」、「攻擊區（罷綠）」分別採取不同的策略。（資料照）

2025/05/03 13:26

〔記者施曉光／台北報導〕因應大罷免開始進入深水區，國民黨針對「防守區（罷藍）」、「攻擊區（罷綠）」分別採取不同的策略，在藍營防守區已經提前進入罷免第三階段投票攻防的催票階段，黨中央下令各地加強宣傳不同意票，至於在攻擊區，國民黨現階段仍停留在第二階段連署，同時考量地方黨部被搜索，黨務幹部及黨工遭羈押，過去的基層小組長動員機制已經改由縣市議員等民代系統接手。

同時，國民黨中央因應大罷免的罷免指揮中心也已經開始運作，據黨內人士指出，由於最近司法系統動作「殺很大」，因此藍營基層組織多以檯面下的匍匐方式運作，由各縣市議員搭配小組長擔任收受罷綠連署書的窗口，不過，黨中央罷免指揮中心最快下週就會開始慢慢拉高空戰層次。

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不過，由於先前死亡連署爭議太大，各地黨部還被檢調搜索，致使不少藍營代收罷綠連署點變得比較謹慎，除了會請送交連署書人士亮出身分證件，註記連署來源，對於來路不明的連署書也會敬謝不敏。

黨內人士指出，雖然距離罷免投票日大概還有大約3個月，各地「防守區」已經開始進行催票，將加強訴求不同意票，例如這次大罷免的熱戰區台北市，就已經搶先展開，過去黨中央文傳會、青年團搭配黨主席朱立倫到地方催票的動作也會持續進行。

至於「攻擊區」，該名人士說，國民黨現階段仍持續搭配藍營公民團體，仿效縣市長選舉時的地面作戰方式進行，但因為目前司法動作很大，形成干擾，而且地方黨部被搜索、幹部被羈押，因此藍營基層小組長的動員機制已經由過去地方黨部組織系統啟動，改由地方議員轄內負責動員，例如台北市由議長戴錫欽等民代系統接手，新北市議員江怡臻、洪佳君等議員服務處也都已經轉型為小組長客廳會的型態，會以地面戰的方式進行連署衝刺。

據指出，預期罷免投票日將落在7、8月間，未來接近投票日就會啟動全國性的大型造勢活動，要把民眾不滿賴清德總統的民怨激發出來，至於中期階段則會以區域為主，由各縣市自行辦理造勢，如台北市本月內就會針對罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶在士林北投區、中正萬華區各辦一場大型黨員造勢活動，催出黨員參與連署，另像花蓮縣、桃園市也會持續辦理「反綠共、戰獨裁」宣講活動。

對於綠營祭出「罷免０００，就是罷免傅崐萁」，藍營是否會有反制策略？黨內人士說，由於過去一週司法「殺很大」，只能匍匐前進，但從下週開始，藍營會針對仇恨值較高的民進黨立委，例如吳思瑤，展開加強檢驗，以提高其罷免仇恨值。

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