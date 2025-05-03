參加2025新北城市祈禱早餐會 侯友宜：恩典城市、友善共融

新北市長侯友宜與全場教友一同專心禱告。（記者翁聿煌攝）

2025/05/03 13:02

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市長侯友宜3日出席2025新北市城市祈禱早餐會，包括基督教文化交流協會創會理事長魏悌香牧師、基督宗教各宗派領袖與教友齊聚一堂，一同為國家及新北新祈福，並藉由祈禱儀式，凝聚眾人力量，創造友善共融的幸福城市，侯友宜唸祝禱文時，期許新北市「恩典城市、友善共融」。

侯友宜表示，新北市人口已突破404萬人，面積是台北市的8倍，人均預算卻是6都最少，幅員遼闊，資源相對匱乏，希望新北市在主耶穌的祝福下，賜給予更多的恩典，也感恩各位教友從不推卸、勇往直前，讓愛到每一個角落，他感謝主辦單位，多年來與各地縣市政府及教會攜手，推動公益慈善，讓善的力量持續擴大，照顧更多需要幫助的人，讓愛的行善永不停歇。

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侯友宜提及，聖經提到行善絕對不能灰心，未來會秉持聖經所提，各人要負起自己的擔子，擔起責任、凝聚共識，讓愛延續下去，使台灣更好，侯也強調，台灣面對內憂外患，挑戰很大，相信用愛、同理心來凝聚力量，把內部團結起來，上帝像一道光，會指引一條明路，在亂局裡面找到愛與希望的方向，這就是台灣人韌性的地方。

民政局補充，今日出席祈禱早餐會與會者，包括新北市29區基督教會聯禱會、基督教文化交流協會、TVBS信望愛永續基金會、基督教各宗派牧長代表及教友、各級民意代表等共約400位，感謝各界投入社會公益與慈善服務，為兒少、長輩及身心障礙者提供多元的照顧，讓社會更溫馨、新北更美好。

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