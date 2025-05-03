基隆罷免弊端用微信連絡 童子瑋：有無市政資料在中國軟體「裸奔」？

市長謝國樑表示，鼓勵員工不要使用坊間有爭議的通訊軟體（微信）。（記者盧賢秀攝）

2025/05/03 12:57

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆地檢署偵辦罷免鄭文婷「死亡連署」案，發現國民黨基隆市黨部主委吳國勝為了罷免連署案，在用微信軟體成立「勝之群組」與相關人士連絡，包括前民政處長張淵翔，疑似將戶政系統查詢的個資利用微信傳送。議長童子瑋和議員鄭文婷等質疑，除了張淵翔個案外，市府多少主管使用中國軟體來辦公溝通？是否有市政資料在該軟體上「裸奔」？市長謝國樑今天表示，下週將討論使用的通訊軟體使用，他先前也表示，鼓勵員工不要使用坊間爭議的通訊軟體。

童子瑋指市府破了這麼大一個洞，為什麼還可以一副無關緊要的樣子？市民個資的隱私，以及市政決策機敏性的狀況，市政府還不趕快檢討、改善。他質疑，市府各單位是否都有使用中國的通訊軟體在聯絡？

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​童子瑋質疑，謝國樑有空上凱道說要反綠共，不如趕快確認市政府，已經送了多少市政資料送給中共？他將要求市政府針對這個大規模的洩密事件，在下個會期召開檢討、提出徹查的報告。而且必須制定市府員工使用工作通訊軟體的規則，尤其應該要明令禁止使用微信等這種有中共在背後監看的軟體。

謝國樑今天受訪時表示，市府在5月6日事務會議中，會很認真地針對個資的宣導，以及通訊軟體的使用等，做一系列的專案報告跟討論，未來把市政工作做得更好。

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