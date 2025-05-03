陳超明母陳林白菜告別式 朱立倫、韓國瑜、顏清標致祭

陳超明母陳林白菜辭世告別式，多位政治人物到場致祭，前排左起新竹縣長楊文科、農業部長陳駿季、立法院長韓國瑜、苗栗縣長鍾東錦。（記者蔡政珉攝）

2025/05/03 11:31

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣第一選區立委陳超明母親陳林白菜為全縣最年長人瑞，4月15日辭世，享嵩壽110歲，老夫人告別式今天在竹南國中海口分校預定地舉辦，立法院長韓國瑜、國民黨主席朱立倫、苗栗縣長鍾東錦、新竹縣長楊文科、大甲鎮瀾宮董事長顏清標等許多政治人物皆出席。

治喪委員會由鍾東錦擔任主任委員、苗栗縣長劉政鴻任榮譽主委；鍾東錦說，陳林白菜老夫人教子有成，除陳超明擔任立委在政治界闖出一片天，更有於美國夏威夷行醫、擔任科技廠創辦人等。

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包括朱立倫、楊文科、韓國瑜、立委邱鎮軍、翁曉玲、林國成、陳玉珍、魯明哲、鄭正鈐、許宇甄、前彰化縣長卓伯源、前立委邱顯智等人皆出席告別式表達哀悼之意。苗栗縣不少政治人物也前往致意。

陳林白菜老夫人1916年出生，原為全縣年齡最長人瑞，因四肢自然老化和退化長期坐輪椅。不過每年重陽敬老，縣府及竹南鎮公所與地方民意代表都會前往探訪，可以見到陳林白菜老夫人精神爽朗地接待。

陳超明母陳林白菜辭世告別式，朱立倫、韓國瑜、顏清標等人出席。（記者蔡政珉攝）

陳超明母陳林白菜辭世告別式，朱立倫、韓國瑜、顏清標等人出席。（民眾提供）

陳超明母陳林白菜辭世告別式，朱立倫、韓國瑜、顏清標等人出席。（民眾提供）

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