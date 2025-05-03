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    首頁　>　政治

    緩解應屆畢業役男入營壅塞 5/9開放網路申請優先入營

    內政部於役政司全球資訊網建置「役男入營時程申請系統」，自5月9日上午10時起，至6月9日下午5時止，開放受理「優先入營」網路申請。（內政部提供）

    內政部於役政司全球資訊網建置「役男入營時程申請系統」，自5月9日上午10時起，至6月9日下午5時止，開放受理「優先入營」網路申請。（內政部提供）

    2025/05/03 11:18

    〔記者李文馨／台北報導〕為紓緩每年畢業潮造成應屆畢業役男入營「塞車」情形，內政部建置「役男入營時程申請系統」，有意願申請優先入營的應屆畢業役男，自5月9日上午10時至6月9日下午5時，可上網申請「優先入營」，欲「延緩入營」者則可從7月1日上網登記申請。

    內政部長劉世芳表示，兵役制度是國家安全的重要基石，應隨著時代進步不斷精進，為紓緩每年6月畢業潮造成役男入營「塞車」情形，這次開放優先及延緩入營申請，凡為83年次至93年次尚未列入梯次徵集對象的役男均可申請，後續將依申請「優先入營」、「未申請優先或延緩入營」及「申請延緩入營」等先後順序徵集，依序安排入營服役。

    內政部表示，目前已於役政司全球資訊網（https://dca.moi.gov.tw/）建置「役男入營時程申請系統」，自5月9日上午10時起，至6月9日下午5時止，開放受理「優先入營」網路申請；「延緩入營」則自7月1日上午10時起開放申請至11月28日下午5時止，應屆畢業役男可依照自身生涯規劃入營緩急需求上網申請。

    內政部提醒，有意願申請優先入營的應屆畢業役男，在6月9日前無需檢附畢業證明文件即可上網申請，以利自身生涯規劃，預計陸軍與空軍可於10月底前徵集，海軍艦艇兵及陸戰隊可於9月底前入營服役。

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