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    首頁　>　政治

    民眾黨直播P圖黃國昌硬湊媽祖 吳靜怡：有夠難看

    苗栗白沙屯拱天宮媽祖進香活動吸引數十萬名信眾參與，民眾黨主席黃國昌今上午也在雲林現身，媒體人吳靜怡發文質疑，民眾黨的直播畫面將黃國昌的個人照與媽祖P在一起，讓她批評「真不應該這樣操弄」。（圖擷自threads）

    苗栗白沙屯拱天宮媽祖進香活動吸引數十萬名信眾參與，民眾黨主席黃國昌今上午也在雲林現身，媒體人吳靜怡發文質疑，民眾黨的直播畫面將黃國昌的個人照與媽祖P在一起，讓她批評「真不應該這樣操弄」。（圖擷自threads）

    2025/05/03 12:36

    黃邦平／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕苗栗白沙屯拱天宮媽祖進香活動進行中，民眾黨主席黃國昌今率黨公職到北港華勝路發送物資，媒體人吳靜怡發文質疑，民眾黨的直播畫面將黃國昌的個人照與媽祖P在一起，讓她批評「真不應該這樣操弄」、「硬是要來，有夠難看」。

    苗栗白沙屯拱天宮媽祖進香活動吸引數十萬名信眾參與，不少政治人物也紛紛現身參加，針對民眾黨主席黃國昌將現身進香活動現場，外界質疑他的父親今年1月剛過世，往生還沒對年不適合參與進香、法會等大型活動。

    不過今上午黃國昌依照原定行程現身，並稱相關的禮儀、相關的習俗，都跟朝天宮確認過，相信媽祖慈悲。他還批評民進黨拿這種事情來進行政治攻擊，真的大可不必。

    吳靜怡今上午於threads發文貼出民眾黨YT頻道「民眾之聲」的直播畫面截圖，發現上頭竟是將黃國昌與媽祖神像P在一起，吳靜怡質疑，「全台灣的媒體都有直播白沙屯媽祖，相信媽祖是慈悲的，也願意把流量給大家，但偏偏這位超速仔把自己和媽祖擺在一起~民眾黨怎麼變成這個樣子！」

    吳靜怡也強調，「重點，明明知道家裡父親過世還沒對年不適合來進香，硬是要來，有夠難看」，她也強調「民眾黨不分區裡面就是有北港朝天宮蔡董的妹妹蔡春綢，其實也沒關係，但黃國昌來，真的很多餘」。

    吳靜怡也表示「蔡董妹妹就站在民眾黨的攤子上，蔡董一路陪著白沙屯媽祖走，就看白沙屯媽祖會不會因為她而靠近了~說真的，真不應該這樣操弄」。

    對此網友也紛紛留言「不要靠近他們攤位，運勢被拖累」、「對媽祖一點尊重誠心都沒有」、「投機成這樣也是不簡單」、「過年向幾千個蔥粉發紅包分享衰運不夠，現在要公開與在場大約百萬信徒進香分享晦氣，國蔥超人真的猛」，也有網友貼出拱天宮的進香須知公告強調「廟方都說不建議來了，民眾黨是聽不懂中文喔」。

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    也有網友貼出拱天宮的進香須知公告強調「（拱天宮）廟方都說不建議來了，民眾黨是聽不懂中文喔」。（圖擷自threads）

    也有網友貼出拱天宮的進香須知公告強調「（拱天宮）廟方都說不建議來了，民眾黨是聽不懂中文喔」。（圖擷自threads）

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